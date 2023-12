Beurs en Economie | Alle lichten op groen in verkiezingsjaar 2024?

De verrassende uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen beheerste afgelopen week de reguliere Nederlandse nieuwsstroom. Op financiële markten was er echter niets van de stembusgang te merken. De AEX sloot vorige week donderdag een geruisloze 0,3% hoger. De rente op 10 jaars-staatsobligaties klom van 2,88% naar 2,95%. Beide bewegingen passen ruimschoots binnen de bandbreedte die gebruikelijk is voor deze beleggingscategorieën. In de terugblik op 2023 van het strategenpanel – die in de uitgave van 14 december verschijnt – komt overigens aan de orde hoe de Nederlandse politiek via onder meer het vestigingsklimaat wel…