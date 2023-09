Beurs & Economie | Winstprognoses lager, koersen hoger

Al jarenlang levert het kwartaalcijferseizoen in de VS min of meer dezelfde conclusie op: de overgrote meerderheid van de bedrijven maakt (net iets) betere winstcijfers bekend dan analisten hadden verwacht. Zo ook het afgelopen kwartaal. Bijna 76% van de bedrijven uit de S&P500 Index wist de gemiddelde analistenverwachting te verslaan. Dat is een iets hoger percentage dan gebruikelijk. In de afgelopen tien jaar waren de gepubliceerde kwartaalcijfers in 72% van de gevallen beter dan analisten van te voren hadden gedacht.

Zoals gebruikelijk werd de groei van de winst per aandeel opnieuw ondersteund door de inkoop van eigen aandelen. Bijna 68% van de bedrijven…