Bettina Holwerda klaagt over stiekem gemaakt filmpje: “zwart ondergoed was goede keuze”

Bettina Holwerda denkt de volgende keer wel wat beter na voor ze de camera aan haar man Jim Bakkum geeft. Jim greep zijn kans en maakte een filmpje van het doorschijnende broekje van Bettina!

Bettina Holwerda klimt in doorschijnende broek

Bettina Holwerda vroeg om een leuke klimfoto aan haar man Jim Bakkum. Wat ze van te voren alleen niet bedacht had was dat ze een doorschijnende broek aan had. Waardoor haar zwarte ondergoed goed te zien was. Dit bezorgde Jim wel heel leuk uitzicht wanneer Bettina naar boven klom. Hij kon genieten van haar prachtige achterzijde. Goed uitzicht wel! Bettina reageert zelf dan ook humoristisch op de post van haar geliefde. Haar onderschrift luidt: “Dat zwarte ondergoed eronder was ook een goede keuze zie ik nu”. Jim zal met deze foto’s veel mannelijke volgers van hem een groot plezier gedaan hebben. Lekker bezig!

De fotoreeks wordt afgesloten met een kort filmpje waar het klim avontuur van Bettina te zien is. Op de beelden is te zien dat het…