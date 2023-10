Betere beursprestaties | De boost van buybacks

Er zijn twee belangrijke manieren waarop een onderneming geld kan uitkeren. Het dividend geniet meestal de voorkeur van beleggers gericht op inkomen. Het is in de regel een uitbetaling in contanten. De tweede belangrijke manier is het terugkopen en intrekken van eigen aandelen. Een fenomeen dat ook bekend staat onder de Engelse term buyback.

Wanneer een bedrijf eigen aandelen koopt, verandert er per saldo niets aan het winstvermogen van de onderneming. De omzet blijft namelijk hetzelfde, net als de nettowinst. Wat wel gebeurt, is dat de kapitaalstructuur van de onderneming…