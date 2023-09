Beter beleggen | Het koerseffect van indexmutaties

Bij de jongste herziening liet beursuitbater Euronext weten dat in september de AEX geen wijzigingen telt. Tot maart 2008 wikten de indexbeheerders van Euronext een keer per jaar de weging, tegenwoordig is dat op kwartaalbasis. Het gebeurde in de jaren ervoor regelmatig dat de Amsterdamse hoofdindex een groot deel van het jaar minder dan 25 fondsen telde.

Voor de regelaanpassing doodden aandelenanalisten in de stille zomermaanden hun tijd met theoretische rekenexercities om in aanloop naar de jaarlijkse herziening optimaal van de verandering te kunnen profiteren. In de periode dat een aandeel in een toonaangevende…