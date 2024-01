Betaalbare Lenovo Tab M11 tablet wordt met pen geleverd

De Lenovo Tab M11 wordt compleet met stylus geleverd. Qua eigenschappen lijkt hij sterk op de Tab M10 Plus Gen 3 uit 2022.

Android tablets in de 200-euro klasse mogen zich nog in gezonde belangstelling verheugen. De populaire Lenovo Tab M10 wordt opgevolgd door de Tab M11, met meegeleverde stylus.

De Tab M10 Plus Gen 3 van 2022 kwam positief uit onze test. De Lenovo Tab M11 lijkt hier in veel opzichten sterk op, maar verschillen zijn er ook. Het nieuwe model heeft een iets groter scherm met iets minder pixels. Ook levert Lenovo standaard een stylus pen mee in de doos. Dit benadrukt het beoogde gebruiksdoel: niet alleen media consumeren, maar ook snel notities of tekeningen maken.

De Lenovo Tab M11 vergeleken met de Tab M10 (Plus)

De Tab M11 tablet is de opvolger van de Tab M10. Er is echter ook de Tab M10 Plus van Lenovo. Die is een stukje duurder dan de standaard versie, maar heeft dezelfde prijs als de nieuwe Tab M11.¬†Qua specificaties vertoont de…