Bestuur PostNL biedt geen perspectief

Het aandeel PostNL NV (PNL) sloot 1,5% lager op 1,25 euro.

Het aandeel is niet op een lagere koers gesloten sinds juni 2020. De afgelopen week is het aandeel 7,4% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit, meent Investtech. “Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 1,40 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

PostNL wil minder vaak de post gaan bezorgen. Begrijpelijk, post wordt steeds minder belangrijk. Steeds meer wordt digitaal geregeld. Post is gewoon een aflopende zaak. Wat blijft is pakketjes en aangetekende stukken. PostNL zou eigenlijk een app moeten maken die postverkeer overbodig maakt, alleen zijn ze daar veel te suffig voor.

In maart 2020 heeft het aandeel nog een euro genoteerd. Het zou mij niets verbazen als de koers daar nog een keer die richting opgaat. Dat krijg je met een management dat alleen nog gaan schrapen en geen perspectief biedt. Het wordt tijd voor een activistische aandeelhouder.

Elke ochtend…