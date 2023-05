Dit zijn de Beste Plekken om je Eerste Tattoo te Zetten

Heb geen spijt van waar je je eerste tatoeage op je lichaam laat zetten.

Wist je dat de meeste vrouwen hun tatoeages op hun enkels laten zetten, terwijl de meeste mannen ervoor kiezen om het op hun rug/schouder te laten doen?

Het lichaam is een canvas, maar hoe neem je de beslissing waar je je permanente kunstwerken laat zetten? Er zijn zoveel factoren die je moet overwegen bij het kiezen van de beste plek voor een eerste tatoeage.

Blijf lezen om alles te weten te komen over het plaatsen van tatoeages, en maak uiteindelijk de juiste beslissing voor jou.

De beste plek voor een eerste tatoeage

Op de vraag “Wat is de beste plek voor een eerste tatoeage?” willen we eerst zeggen dat er geen direct antwoord op deze vraag is.

Voordat je echter een shop binnengaat, moet je ervoor zorgen dat je de tattoo shop etiquette begrijpt en het exacte gedrag dat van je wordt verlangd.

Veel verschillende mensen, uit veel verschillende lagen van de bevolking, kiezen voor een tatoeage om verschillende redenen. Zaken als andere mensen die je tattoo kunnen zien, de bedrijfstak waarin je werkt, de cultuur van je familie, kunnen allemaal een rol spelen in de plaats waar je kiest om je eerste tattoo te zetten.

Maar laten we meteen duiken in de delen van het lichaam die volgens ons de beste plekken zijn voor een eerste tatoeage.

1. Het sleutelbeen

Tatoeages vervagen over het algemeen na verloop van tijd bij directe blootstelling aan zonlicht. Als je geneigd bent je eerste tatoeage op je borst te zetten, dan is het sleutelbeen een goede keuze.

Waarom?

Het wordt beschouwd als een van de minst pijnlijke plaatsen om een tatoeage te nemen, en bovendien rekt de huid in dit gebied niet zo veel uit als de rest van de borst na verloop van tijd, zodat je tatoeage redelijk constant zou moeten blijven.

2. Je rug

Als je je zorgen maakt dat je tattoo in de loop der tijd van vorm verandert, dan is de rug een prima plek voor je eerste tattoo.

De huid blijft hier vrij constant als je gewichtstoename, zwangerschap of andere lichaamsveranderingen meemaakt.

Het bovenste deel van je rug biedt een stevig canvas als je een plek zoekt waar je je inkt ook in het dagelijks leven gemakkelijk kunt bedekken.

3. Je pols

De meeste vrouwelijke klanten zullen de pols kiezen als locatie voor de eerste tatoeage. Het is de perfecte plaatsing voor een tatoeage die delicaat en sierlijk is.

Maar wees gewaarschuwd!

De pols heeft veel zenuwuiteinden, waardoor de tatoeage zelf pijnlijker is dan op andere meer gedempte plaatsen van het lichaam. Ook zul je het bij warm weer moeilijker vinden om deze bad boy te bedekken.

Let ook op je kleurkeuze, want als de pols veel in het zonlicht staat, kan het zijn dat je tattoo sneller vervaagt dan op andere plaatsen. Bespreek met je tatoeëerder welke kleurkeuzes hij zou aanraden voor een tatoeage op je pols.

4. De achterkant van de nek

De achterkant van de nek is een populaire keuze voor vrouwen met lang haar, die het gevoel hebben dat ze de inkt gemakkelijk kunnen verbergen als de situatie daarom vraagt.

Het is de perfecte plaats voor een klein, delicaat ontwerp om zijn eerste verschijning te maken.

Het pijnniveau in dit gebied is niet al te hoog, in vergelijking met bijvoorbeeld je ribbenkast, maar tijdens je tijd in de stoel kan het geluid van de machine erg hard lijken, waardoor mensen ‘bedrogen’ worden en geloven dat het pijnlijker is dan het in werkelijkheid is.

5. Op je borst

De borst wordt over het algemeen meer door mannen dan door vrouwen gekozen, en gezien de nabijheid van het hart is het de perfecte plaats voor een tatoeage die veel betekenis heeft voor degene die hem laat zetten.

Het is vergelijkbaar met de manier waarop de badge van een voetballer wordt getoond: het wapen van hun team is heilig voor hen, en dat zou de tatoeage ook voor jou moeten zijn.

Ook is de borst de perfecte plaats om een hart-tattoo-ontwerp te overwegen.

Je kunt er ook grotere ontwerpen kiezen, in tegenstelling tot de kleinere gebieden op je pols en enkel.

Te vermijden plaatsen voor je eerste tatoeage

Over het algemeen is de grootste zorg voor iemand die voor het eerst een tatoeage laat zetten de mate van pijn die hij verwacht.

Natuurlijk is het krijgen van een tatoeage niet als een eenhoorn die regenbogen op je huid likt, het proces kan pijnlijk en langdurig zijn, afhankelijk van de locatie en de tijd die je in de stoel zit.

Een moeilijk te meten factor is ook je eigen tolerantie voor pijn. Als je iemand bent die schreeuwt bij het krijgen van een vaccinatie, dan kun je het misschien beter bij de bovenstaande lijst houden.

Hier zijn enkele gebieden die je moet vermijden als je je zorgen maakt over pijn:

De ribbenkast is extreem gevoelig

Vingers hebben weinig demping tussen de huid en het bot, en zijn dus behoorlijk pijnlijk tijdens het tatoeëren.

Ellebogen hebben ook niet genoeg ‘vlees’ om een kussen te creëren, dus je voelt de tatoeagenaalden tot op het bot.

De enkel is geen ideale plek voor je eerste tatoeage, omdat de huid zo dicht bij het bot zit, en omdat je je voet steeds op een vreemde manier moet buigen om de perfecte tatoeage te krijgen.

Het kiezen van een plek voor je eerste tatoeage moet echter niet afhangen van de mate van pijn die je wilt vermijden, maar eerder van de perfecte plaatsing voor het ontwerp dat je hebt gekozen.

Je zult echt met je tatoeëerder willen praten over de ontwerpen die je in gedachten hebt, en waar hij denkt dat de tatoeage het beste tot zijn recht komt.

Op weg naar je eerste tatoeage

Nu je weet wat de beste plek is voor een eerste tatoeage, moet je de tijd nemen om de juiste artiest te vinden die de aanvraag voor je kan doen.

Kijk uit naar professionele studio’s die de juiste sanitaire en ontsmettingsprocedures hanteren, want het laatste wat je wilt is een infectie.

Beslis ook nooit op basis van de prijs, zoals het gezegde luidt: je krijgt waar je voor betaalt. Budgetteer liever meer voor je eerste tattoo, en krijg precies waar je op hoopt.