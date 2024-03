Wat zijn Volgens ons de Beste Online Slots?

Wat voor de één een goede gokkast is, kan voor de ander een oersaai spel zijn. Sommige spelers houden bijvoorbeeld van klassieke fruitkasten, terwijl anderen van meer actie houden en liever moderne video slots spelen. En zo zijn er nog veel andere dingen die invloed kunnen hebben op de populariteit van een online gokkast. Een boeiend thema, de graphics, RTP, volatiliteit, het inzetbereik of de maximale winst zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat elke speler zijn eigen favoriet heeft. Kortom: het is erg moeilijk om met zekerheid te zeggen wat de beste online gokkast is.

Wij hebben hier onze eigen kijk op. Volgens ons zijn de beste gokkasten de spellen die het meest gespeeld worden. Een gokkast met een bijzonder lage RTP zal immers nooit populair worden. Hetzelfde geldt voor een gokkast die nooit een mooie prijs uitbetaalt, of voor een gokkast met een saai thema of zeer verouderde graphics. Spelers zullen echter keer op keer terugkeren naar gokkasten met een extreem hoge RTP, een spannende gameplay of simpelweg een legendarische reputatie. De onderstaande top 5 is daarom gebaseerd op welke games de meeste views hebben op website www.online-gokkasten.com. Dit zijn volgens ons de beste spellen voor Nederlandse spelers.

Top 5 beste online slots in Nederland

Mega Joker Mega Joker is een simpele maar legendarische fruitmachine van NetEnt. Het spel ziet er precies uit als een klassieke gokkast van vroeger. Er zijn 3 rollen, 3 rijen en 5 winlijnen. De diverse traditionele fruitsymbolen leveren prijzen op van 20 tot 2000 munten. Gewonnen munten kun je vervolgens meenemen naar het spannende bovenspel, waar je met een hogere inzet speelt, maar ook kans maakt op hogere prijzen. Zowel in het onder- als bovenspel is er een joker, en wanneer er 3 jokers vallen, win je een mystery-prijs van 20 tot 2000 munten. Mega Joker is het meest bekend vanwege de uitzonderlijk hoge RTP van 99%! Wel moeten we hierbij vemelden dat je deze RTP alleen behaalt wanneer je bij elke spin met de juiste inzet speelt. Zoniet, dan kan de RTP dalen tot 76.9%. In de betaaltabel wordt uitgelegd hoe je de maximale RTP bereikt. Een andere spannende toevoeging is de Mega Joker Jackpot. Deze valt op willekeurige momenten en levert gemiddeld rond de €17.500 op. Book of 99

Op de tweede plek staat nog een spel met een extreem hoge RTP. Zoals de naam al aangeeft heeft ook Book of Ra van Relax Gaming een uitkeringspercentage van 99%. Deze gokkast is gebaseerd op de legendarische Book of Ra gokkast uit 2005. Het spel heeft een Oud-Grieks thema, en op het 5×3 speelveld verschijnen naast laag uitbetalende speelkaartsymbolen diverse hoger uitbetalende mythische figuren. Het gouden boek is zowel een wild- als scatter-symbool, en als er 3 boeken op de rollen verschijnen, activeer je de gratis spins bonusronde. Voordat deze van start gaat, wordt er een willekeurig speciaal symbool gekozen, dat zich altijd 3-hoog zal uitklappen gedurende de bonusronde in het geval dat er een winnende combinatie mee kan worden gemaakt. En hiervoor hoeft het speciale symbool niet op aangrenzende rollen te vallen. Als er veel speciale symbolen vallen tijdens de free spins, dan kom je al snel in de buurt van de maximale winst van 12.075x!

Twin Joker

Twin Joker is een geweldige traditionele fruitkast van de Nederlandse ontwikkelaar Stakelogic. Het zijn eigenlijk twee gokkasten in één, want er zijn twee speelvelden van 3 rollen, 3 rijen en 5 winlijnen. Je kunt zelf kiezen of je met 1 of 2 speelvelden speelt, en zelfs of je op het rechter of linker speelveld speelt. Twin Joker werkt verder erg simpel. De diverse fruitsymbolen leveren vaste prijzen op als er 3 symbolen op een winlijn vallen. Jokers zijn het meest waard en leveren maaliefst 600x de inzet per winlijn op. Als je een prijs wint in het basisspel, kun je je gewonnen munten meenemen naar de ‘Supermeter modus’. De inzet stijgt dan naar 20 (in plaats van 10) munten per draai, maar je maakt wel dubbel zoveel kans op winst. Bovendien fungeert het jokersymbool nu als een scatter, en als er 2 jokers vallen, win je een mystery-prijs van 10 – 6.000 munten. Twin Joker heeft een RTP van 97.79% en een maximale winst van €12.320.

Mega Moolah

De Mega Moolah gokkast van Microgaming stamt al uit 2006, maar is nog steeds razend populair. En wel om één goede reden: de gigantische progressieve ‘Mega’ jackpot die regelmatig meerdere miljoenen euro’s uitbetaalt! Het record staat op naam van een 49-jarige Belg, die op 27 april 2021 maarliefst €19.430.723 won! Mega Moolah is hiermee al jarenlang met afstand de populairste progressieve slot ter wereld. De jackpot kan op elk willekeurig moment vallen, en je hoeft er niks speciaals voor te doen. Mega Moolah heeft verder een komisch Afrikaans safari-thema, en olifanten, antilopen, giraffen en buffels spelen de hoofdrol. Er zijn 5 rollen, 5 rijen en 25 winlijnen. De leeuw is het wild-symbool en kan andere symbolen vervangen, en de paarse aap is een scatter, waarmee je de bonusronde kunt bereiken. Als er drie of meer apen vallen, ontvang je 15 gratis spins, waarbij er een multiplier van 3x actief is.

Blood Suckers

Blood Suckers is een populaire online gokkast van NetEnt met een griezelig vampieren thema. Divese bloeddorstige figuren veschijnen als hoog uitbetalende symbolen op het 5×3 speelveld, samen met lager uitbetalende toverdrankjes, bijbels, kruisbogen en knofloken. Het is de bedoeling om winnende combinaties te vormen op één of meer van de 25 winlijnen. Het wild-symbool helpt je hierbij door andere symbolen te vervangen. Daarnaast is er een angstaanjagende bruid die fungeert als scatter. 3 of meer scatters leveren 10 gratis spins op, waarbij er een multipler van 3x actief is. Daarnaast is er een bonussymbool in de vorm van een bebloede hamer en houten staak. Als er 3 of meer bonussymbolen op een winlijn vallen, wordt je meegenomen naar een grafkelder met 12 grafkisten. Het is de bedoeling om kisten te openen en zo veel mogelijk vampieren te doden, elk met een willekeurige waarde. In slechts 9 van de 12 grafkisten zit echter een vampier, en als je een lege schatkist opent, eindigt de bonusronde. Blood Suckers heeft verder een maximale winst van 1014.6x, een lage variantie en een bijzonder hoge RTP van 98%.