Top 10 Beste Multi-Player Games voor iPhone & Android

Als jij en je vrienden het er niet over eens kunnen worden of Android of iOS beter is voor mobiel gamen, maak je dan geen zorgen. Je hoeft eigenlijk niet te kiezen, want iedereen kan cross-platform games spelen op beide besturingssystemen.

Dus, de volgende keer dat je op zoek bent naar multiplayer games om met vrienden te spelen, probeer dan de cross-platform mobiele titels hieronder.

1. Super Stickman Golf 3

Speel snel negen holes voor de lunch met dit eenvoudige maar leuke golfspel.

Terwijl de Single Player modus op zichzelf al leuk is, biedt Stickman Golf twee verschillende multiplayer modi. Je kunt het tegen elkaar opnemen om te zien hoe snel je elke hole kunt spelen in het speltype Race of om de beurt in het speltype Turn-Based. Ook kun je lokaal of online spelen.

Je kunt Super Stickman Golf 3 niet direct downloaden uit de Google Play store, maar je kunt het aan je apparaat toevoegen via het APK-bestand van de ontwikkelaar.

2. Hearthstone

Echte ruilkaartspellen zijn leuk, maar met online ruilkaartspellen kun je dingen doen als demonen oproepen en je boosterpacks opblazen.

Hearthstone, ontwikkeld door Blizzard en gesitueerd in de wereld van Warcraft, is een strategiespel waarin je kaarten verzamelt, decks samenstelt en duelleert met je vrienden. Het is gratis te spelen, maar je kunt nieuwe kaartpakketten kopen om jezelf dat extra voordeel te geven.

Met periodieke uitbreidingen, toernooien en uitdagingen is er altijd wel een reden om weer aan Hearthstone te beginnen. Speel tegen je vrienden in de Arena of neem het op tegen vreemden om je Rank te verhogen.

3. Pokémon Go

Bij zijn debuut heeft Pokémon Go het glazen plafond voor AR-gaming (Augmented Reality) verpletterd door zijn monsters in de echte wereld te brengen. Jij en je vrienden kunnen met jullie telefoons, zowel Android als iOS, de echte wereld in en op verkenning gaan.

4. Spaceteam

Spaceteam is het enige spel op deze lijst dat vereist dat al je vrienden zich in dezelfde fysieke ruimte bevinden.

In Spaceteam zijn jij en je vrienden de bemanning van een ruimteschip, en alles gaat mis. Om op koers te blijven moet je samenwerken door verschillende verzonnen ruimtecommando’s naar elkaar te roepen. De snelheid en de chaos nemen toe en toe totdat jullie allemaal onvermijdelijk neerstorten en sterven, om vervolgens postuum een medaille te krijgen. Maar het is leuk zolang het duurt.

Als je een kleinere vriendengroep hebt, kun je ook de beste mobiele spellen voor twee spelers uitproberen.

5. Vainglory

Een MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) vergelijkbaar met League of Legends, Vainglory laat je samenwerken in 5v5 of 3v3 modes tegen andere spelers of bots.

Kies uit een van de meer dan 40 helden en neem het op tegen een ander team om hun Vain-kristal te vernietigen voordat zij het jouwe vernietigen. Reis door de jungle en vernietig vijandelijke torentjes en minions, gebruik je speciale krachten en werk samen als een team.

6. Old School RuneScape

Klaar om met vrienden aan de nostalgievirus te krabben? Als een van de vroegste toegankelijke MMORPG’s zullen veel gamers zich RuneScape met liefde herinneren. Of je nu wilt vissen, mijnen of vechten, je kunt je avonturen in ware crossplay-vorm met al je vrienden hervatten.

7. League of Legends: Wild Rift

Als je fan bent van Riot Games’ League of Legends franchise, was het voorheen onmogelijk om met vrienden de Rift op mobiel te betreden. Hoewel League of Legends: Wild Rift geen crossplay met pc-spelers ondersteunt, kunnen Android- en iOS-gebruikers in duo’s, trio’s of een complete partij van vijf personen in de rij gaan staan om de nexus van de vijand aan te vallen. Met de mobiele lancering van Riot’s MOBA kun je nu een volledig telefoonspel spelen met je vrienden.

8. Teamfight Tactics

Riot Games biedt een competitieve ervaring met bekende kampioenen van League of Legends. Creëer spelers terwijl je probeert het beste team samen te stellen.

Met volledige cross-platform ondersteuning, speel normale of ranked wedstrijden met je vrienden terwijl je de beste synergieën en items leert die samenwerken. Het is ook een van de beste multiplayer PvP games voor PC!

9. Words With Friends 2

Natuurlijk is er de gewone Words With Friends-ervaring die je gewend bent, waarbij jij en een vriend of online vreemdeling om de beurt punten proberen te verzamelen op een bord door woorden te spellen in Scrabble-stijl.

Maar terwijl Words With Friends 2 alles behoudt wat je leuk vond aan de eerste versie, voegt het een paar nieuwe modi toe voor een andere uitdaging.

In Lightning Round nemen twee teams van vijf personen het tegen elkaar op om te zien wie in de snelste tijd een bepaalde score kan halen. Solo Challenge laat je spelen tegen uitdagende bots om een virtuele prijs te winnen. Tot slot valt Words With Friends Live binnen met HQ Trivia-achtige vragen tijdens je spel.

10. Minecraft

Oorspronkelijk aangeduid als de Pocket Edition, is de mobiele versie van Minecraft vrijwel identiek aan de PC-versie. Het enige belangrijke verschil is dat je geen mods van derden kunt aansluiten of servers van derden kunt gebruiken. Ook komt een update voor Minecraft meestal pas later uit voor de mobiele versies.

Dat gezegd hebbende is de mobiele versie een prachtige manier om Minecraft onderweg te ervaren.

Minecraft alleen spelen is echter geen pretje. Ongeacht het platform is Minecraft gemaakt voor gezelligheid, en dankzij de cross-compatibiliteit kun je met je vrienden spelen. Als Minecraft je avontuurlijke jeuk niet verzacht of niet genoeg ruimte biedt voor ontspannende wereldbouw, kun je deze serene game-apps uitproberen om gevoelens van angst en stress te helpen verminderen.

11. PUBG Mobile

Het klassieke battle royale spel ter wereld is beschikbaar op zo’n beetje elk platform dat je kunt bedenken, inclusief iOS en Android.

Hoewel de mobiele versie van Fortnite ook aan deze jeuk krabt, vereist toegang tot Fortnite op Android en iOS extra stappen voor een mixed-platform team-up. PUBG Mobile is daarentegen een eenvoudige download voor zowel Android- als iOS-apparaten. Maar als je een even robuuste, event-ready concurrent zoekt, dan biedt PUBG Mobile die zeker.

Bovendien is het, met zijn typische wedstrijdduur van minder dan dertig minuten, een van de gemakkelijkere telefoonspellen om online met je vrienden te spelen.