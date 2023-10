Beste Manieren om op te Vallen bij je volgende Beurs

Exposanten hebben, net als potentiële romantische partners, de tijd genomen om ervoor te zorgen dat ze er op hun best uitzien (meestal door ervoor te zorgen dat ze de grootste en meest blitse stand en de nieuwste gadgets hebben) – maar kijken vaak niet verder dan die eerste indruk. Als je erover nadenkt, lijken beurzen op speeddaten.

Maar als je eenmaal voorbij bent aan hoe “goed” die potentiële date eruit ziet en gaat zitten om een echt gesprek met ze te voeren, kom je er vaak achter dat ze slecht scoren op het gebied van persoonlijkheid en dat je ze vergeet zodra je naar de volgende tafel loopt.

Het gaan voor de harde verkoop op een beurs is niet wat jou memorabel zal maken voor de aanwezigen.

Hier zijn 11 dingen die je memorabel maken:

1. Deel je verhaal

Slimme ondernemers verkopen niet zozeer hun producten, maar delen hun verhaal dat op zijn beurt hun producten verkoopt.

Dus vergeet de flitsende, willekeurige afbeeldingen en laat in plaats daarvan flyers drukken met materiaal dat jouw verhaal vertelt en een persoonlijke relatie met je publiek creëert.

Een oprechte band zal leiden tot terugkerende klanten.

2. Het is niet de grootte van je tentoonstelling, maar hoe je hem gebruikt

Je bent ongetwijfeld op beurzen geweest waar de displays zo groot waren als tourbussen.

Maar een grotere, grootsere display kan je bezoekers overweldigen, vooral als elk gangpad waar ze doorheen lopen wordt afgezoomd door deze kolossen.

Een manier om op te vallen en gedenkwaardig te zijn is om de omgekeerde weg te bewandelen en te kiezen voor een kleinere, intiemere stand die de bezoekers een beetje een huiselijke onderbreking biedt.

Creëer een comfortabele zithoek met een tafel en wat stoelen waar je een echt gesprek kunt voeren met je prospects.

3. Vergeet niet om menselijk te zijn

Wat we steeds meer zien gebeuren op beurzen is dat bedrijven zwaar leunen op technologie als het gaat om interactie met prospects.

Maar hoe leuk we het ook vinden om op een touchscreen te tikken en te swipen, er gaat niets boven die ouderwetse menselijke interactie om een blijvende indruk te maken (vooral wanneer iedereen machines gebruikt om zijn publiek te betrekken).

Met een handdruk en oprechte betrokkenheid bij de problemen en behoeften van je publiek kom je een heel eind. Het kan zelfs memorabel zijn.

4. Speel in op hun emoties

Je kunt het publiek vertellen waarom jouw oplossing het beste is, of je kunt het ze zelf laten proberen.

Weet je wat echt gedenkwaardig is?

Mensen je producten echt laten ervaren door middel van praktische demo’s en begeleide proeverijen.

Als je product niet live te ervaren is, creëer dan een boeiende activiteit die de voordelen op een coole en unieke manier laat zien.

5. Creëer sterke en inhoudelijke content

Tenzij je onder een gigantische steen hebt geleefd, heb je waarschijnlijk gehoord over de voordelen van contentmarketing voor online bedrijven – laat je niet misleiden door te denken dat diezelfde voordelen niet gelden in de “echte” wereld.

Door inhoud rond je beurs te ontwikkelen die nuttig en deelbaar is, trek je de aandacht van bezoekers en word je bekend als het bedrijf dat echt nadenkt over de problemen waar je publiek dagelijks mee te maken heeft en dat “gratis” oplossingen en onderwijs biedt.

Het mooiste is dat deze inhoud kan worden gebruikt om je prospects voor, tijdens en na het evenement te betrekken en het hele jaar door een contactpunt voor ze te zijn.

6. Luister naar je publiek

Niemand vindt het leuk om een product of dienst aangesmeerd te krijgen – niemand.

Maar mensen worden graag geholpen.

Je prospects zullen de bedrijven waarderen die echt de tijd nemen om hun behoeften te leren kennen.

De beste manier om dit te doen is door vragen te stellen en aandachtig te luisteren naar de antwoorden van je prospects.

Je weet dat je echt luistert als de ander 80% van het praten doet. En ze zullen je onthouden!

7. Organiseer je eigen educatieve minisessies

Je hebt misschien verkoop in gedachten, maar veel bezoekers zijn naar het evenement gekomen om informatie over de branche op te halen, dus het is een goed idee om van je stand een verlengstuk te maken van de educatieve sessies die de hele dag worden aangeboden.

Om het echt leuk en interessant te maken voor je publiek, kun je de populaire pop-up winkels nabootsen en je sessies en onderwerpen minuten van tevoren aankondigen om de opwindingsfactor te verhogen.

8. Organiseer een Q&A sessie

Doorgaand op het thema van het aanbieden van educatie samen met je product of dienst, waarom zou je niet overwegen om een Q&A sessie te organiseren waar deelnemers in contact komen met experts uit de branche en kunnen praten over actuele kwesties en populaire onderwerpen.

Het aanbieden van een zeer interactieve ervaring waarbij je publiek precies te weten komt wat ze willen, zal je bedrijf zeker gedenkwaardig maken.

9. Hou je boodschap logisch

Net zoals een goed verhaal een bepaalde flow en volgorde heeft, zou de ervaring die je de bezoekers biedt dat ook moeten hebben.

Je publiek wil niet heen en weer geslingerd worden en in verwarring raken over waar ze heen moeten en wat ze vervolgens moeten doen.

Besteed veel aandacht aan het ontwerp van je stand en de bewegwijzering, en overweeg om professionele hosts in te huren die je bezoekers kunnen begeleiden zodat ze het meeste uit je boodschap halen.

10. Deel geen waardeloze weggevertjes uit

Als je het nog steeds oké vindt om pennen en stressballen uit te delen aan bezoekers, dan moeten we aannemen dat je het ook nog steeds oké vindt om parachute broeken en crop tops te dragen. Voor de goede orde: het is niet goed om beide te doen.

Pennen, stressballen en zelfs een mooi T-shirt zullen je niet memorabel maken – in ieder geval niet om een goede reden.

Deel giveaways uit die er echt toe doen voor je publiek en die ze waarschijnlijk niet meteen weggooien zodra ze thuiskomen.

Als je bedrijf producten voor huisdieren maakt, overweeg dan om gemerkte hondenriemen of kattenspeeltjes uit te delen.

Wees gewoon attent en creatief en denk na over wat je publiek echt leuk zou kunnen vinden en gebruiken.

11. Vergeet niet op te volgen

Een goede manier om gedenkwaardig te blijven is om in contact te blijven met je prospects.

Als de beurs is afgelopen betekent dat niet dat de communicatie moet stoppen – wat was anders het punt?

Als je er echt over nadenkt, is de beurs de top van de verkooptrechter, en nu moet je prospects er helemaal doorheen leiden tot ze bij je kopen, wat realistisch gezien maanden later kan zijn.

Om het gemakkelijker en efficiënter te maken, moet je je leads annoteren (hoe populair zijn ze en welke acties moet je nu ondernemen) zodat je weet met welke je het eerst contact moet opnemen.