De 50 Beste Manieren om Mensen te Ontmoeten

Als je nieuw bent in een gebied of helemaal naar een nieuwe stad bent verhuisd, is het ontmoedigend om er op uit te gaan en sociaal te zijn.

Als al je familie en vrienden te ver weg wonen om vaak op bezoek te komen, kan het dubbel zo moeilijk zijn.

Vooral voor introverte mensen kost het veel emotionele energie en moeite om vrienden te maken in een nieuwe stad. Maar je kunt niet voor altijd een kluizenaar blijven. Je moet plekken vinden om nieuwe mensen te ontmoeten.

Gelukkig zijn er genoeg manieren om nieuwe contacten te leggen. En dankzij de online websites en apps kan het verkennen van sommige van deze opties in je nieuwe woonplaats net zo eenvoudig zijn als een paar toetsaanslagen. Andere kunnen net zo eenvoudig zijn als naar buiten gaan om de omgeving te verkennen.

Hoe ontmoet je mensen in een nieuwe stad

Hier zijn een paar dingen die je moet onthouden als je gaat uitzoeken waar je mensen kunt ontmoeten:

Leer je nieuwe stad eerst een beetje kennen.

Maak van het vinden van nieuwe vrienden je tweede baan. Je moet bereid zijn om moeite te doen en verschillende socialisatiemogelijkheden uit te proberen voordat je je “gang” hebt gevonden. Maar je gaat ze vinden!

Weet dat het in het begin ongemakkelijk zal voelen. Het voelt ongemakkelijk om je bij een groep aan te sluiten of een gesprek aan te knopen als je niemand kent. Dat is niet erg. Daar kom je wel overheen.

Onthoud dat één kennismaking kan leiden tot vriendschap. Misschien ontmoet je niet meteen je beste vrienden, maar blijf omgaan met degenen die niet perfect bij je passen. Zij kunnen je voorstellen aan anderen in hun kringen die dat misschien wel zijn.

Wees jezelf. Natuurlijk wil je je beste beentje voorzetten, maar draai jezelf niet in de knoop om erbij te horen. Wees gewoon wie je bent en je zult de mensen vinden die jou waarderen en wat je te bieden hebt als vriend.

Laten we nu eens concreet worden met 50 ideeën om je te helpen nieuwe connecties en vriendschappen te vormen. Welke ga jij vandaag uitproberen?

1. Praat met je buren

Soms liggen de plekken om nieuwe vrienden te ontmoeten in onze eigen achtertuin. Heb je onlangs nog contact gezocht met je buren?

Als je je buurman in de tuin ziet werken, loop er dan naar toe, spreek hem aan en bied aan om te helpen. Of maak wat extra soep of een extra dozijn koekjes en breng ze naar de familie verderop in de straat.

Door jezelf een klein beetje uit te breiden, ontmoet je misschien wel een paar geweldige nieuwe vrienden op korte loopafstand van je huis.

2. Organiseer een feestje

Organiseer je eigen informele etentje en nodig je buren, mensen van het werk of kennissen die je onderweg bent tegengekomen uit.

Nodig ze uit om een vriend(in) mee te nemen zodat je je potentiële kring van nieuwe connecties uitbreidt. Je hoeft niets ingewikkelds te doen. Maak een pan soep of bestel een paar pizza’s. Het gaat erom dat je gewoon mensen samenbrengt en je kringen uitbreidt.

3. Doe vrijwilligerswerk

Er zijn zoveel leuke mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen met grote groepen mensen waar je misschien je stam kunt vinden.

Doe vrijwilligerswerk op gebieden die voor jou zinvol en interessant zijn. Je kunt vrijwilligerswerk doen als coach, voor een cultureel evenement of voor een plaatselijke kunsttentoonstelling.

Als je niet zeker weet wat de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk zijn in jouw woonplaats, kijk dan eens op VolunteerMatch.org, Idealist.org en HandsOn Network om je te matchen met een organisatie die graag een beetje van jouw tijd en energie zou willen hebben.

4. Maak een wandeling

In de meeste steden en zelfs kleine dorpjes vind je massa’s mooie wandelingen in de buurt. Op een mooie dag kom je waarschijnlijk andere wandelaars tegen die interessant en spraakzaam zijn.

Als je met iemand op pad bent, is het gemakkelijk om een authentiek gesprek te beginnen zonder de afleidingen van het dagelijks leven. Als je omringd bent door de schoonheid van de natuur, inspireert dat tot verbondenheid.

Als je van wandelen houdt, betekent het ontmoeten van nieuwe mensen op een pad dat je een vriend hebt gevonden die jouw passie voor het buitenleven deelt. Dat is al één punt in hun voordeel. Denk eraan om, voordat jullie uit elkaar gaan, voor te stellen om weer bij elkaar te komen.

5. Word lid van een boekenclub

Als je van boeken houdt, is een boekenclub een geweldige manier om nieuwe mensen met dezelfde interesse te ontmoeten. Je kunt boekenclubs vinden via je plaatselijke boekhandel, online of via Meetup.com om mensen te ontmoeten.

Het kan een paar keer proberen zijn met verschillende boekenclubs voordat je de juiste “fit” hebt gevonden met een groep die jouw smaak in boeken en gezelligheid deelt. Als je geen club vindt die bij je past, begin dan je eigen club en nodig andere leden uit om lid te worden.

6. Begin gesprekken

Waar je ook bent – in de rij bij het postkantoor, in de supermarkt of bij een concert, begin een gesprek met iemand om je heen.

Houd een paar gespreksstarters bij de hand zodat je altijd iets te zeggen hebt om een gesprek te beginnen.

Ja, dit kan in het begin ongemakkelijk zijn, maar als de ander vriendelijk is en reageert, kan dit het begin zijn van een interessante connectie.

7. Ga aan gemeenschappelijke tafels zitten

Zoek restaurants die gemeenschappelijke eettafels of statafels hebben. In plaats van jezelf af te zonderen aan een tafeltje, ga je aan de gemeenschappelijke tafel of aan de bar zitten en ontmoet je nieuwe mensen die in de buurt zitten.

Maar blijf daar niet gewoon zitten. Stel jezelf voor en praat met de mensen om je heen. Vertel ze dat je nieuw bent in de omgeving en vraag om hun suggesties over leuke dingen om te doen en dingen om te zien.

8. Word lid van een MeetUp

Wat voor groepsactiviteit je ook interesseert, je vindt het op MeetUp. Blader door de verschillende evenementen in je stad om iets te vinden dat je aanspreekt, of typ je interesse in en kijk wat er beschikbaar is. Je vindt boekenclubs, netwerkgroepen en sociale groepen via MeetUp.

9. Ga naar het plaatselijke museum

Ga naar een museum! Hou je van kunst? Natuurlijke geschiedenis? Wetenschap? De meeste steden hebben een of meerdere musea die gewijd zijn aan iets dat je interesseert.

Je zult geen gebrek hebben aan dingen om over te praten als je een praatje maakt met een andere museumbezoeker.

10. Ga naar de sportschool

Een van de beste manieren om mensen te ontmoeten is in een les op de sportschool. Maar als lessen niet jouw ding zijn, breng dan tijd door in de fitnessruimte als het druk is, zodat je kunt praten met andere sportschoolratten.

Als er een café of sapbar in je sportschool is, hang daar dan wat rond na je training en maak contact met andere leden.

11. Ga naar seminars, signeersessies of presentaties

Kijk in je lokale gemeentegids om te zien wat er allemaal te doen is bij jou in de buurt. Woon een aantal van deze evenementen bij en probeer naast iemand te zitten die misschien ook op zoek is naar een nieuwe vriend.

Je zult genoeg hebben om over te praten gezien de aard van het evenement. Toon interesse in de meningen en indrukken van de ander over het evenement en deel die van jezelf.

12. Raak betrokken bij een sport- of activiteitenclub

Als je in je eentje niemand tegenkomt op het pad, sluit je dan aan bij een wandelclub waar je met een groep wandelt. Als wandelen niet je ding is, kun je je aansluiten bij een hardloop- of fietsgroep, een softbalteam of een tenniscompetitie.

Zoek een groep die een fysieke activiteit deelt die je leuk vindt en word een vaste deelnemer. Begin gesprekken met andere leden en stel voor om elkaar te ontmoeten voor koffie, wijn of bier na een evenement of bijeenkomst.

13. Zoek een kerk of religieuze gemeenschap

Als je een spiritueel persoon bent of een sterk geloof hebt, dan is je kerk, synagoge of andere religieuze gemeenschap de perfecte plek om ondersteunende, gelijkgestemde vrienden te ontmoeten.

Maar ga niet alleen naar een dienst en vertrek. Misschien moet je deelnemen aan een zondagsschoolklas of een andere kleine bijeenkomst om het ijs te breken en andere leden te leren kennen.

14. Zoek een bedrijfsvereniging

Zijn er groepen of verenigingen die te maken hebben met je carrière? Onderzoek lokale zakelijke evenementen en woon ze bij zodat je professioneel en persoonlijk kunt netwerken.

Als je een praatje maakt met andere deelnemers, breid je gesprek dan uit buiten de typische zakelijke onderwerpen. Vraag naar hun interesses en hobby’s, en misschien vind je wel een gelijkgestemd persoon om mee te socializen.

15. Doe mee aan Toastmasters of een andere spreekclub

Spreken in het openbaar is voor de meeste mensen niet leuk, maar als je in een omgeving wordt gegooid waar iedereen dezelfde angsten en leercurve deelt, kan dat het ijs snel breken.

Spreekclubs geven je niet alleen het zelfvertrouwen om presentaties te geven, maar ze geven je ook de kans om allerlei nieuwe en interessante mensen te ontmoeten.

16. Accepteer uitnodigingen

Als je nieuwe mensen wilt ontmoeten, sla uitnodigingen voor sociale evenementen dan niet af. Zelfs als je denkt dat het evenement misschien niets voor jou is, waag dan de gok en ga toch. Je weet nooit wie je ontmoet of welke connecties je misschien maakt.

Je kunt altijd weggaan als je het niet naar je zin hebt, maar als je niet gaat – zul je het nooit weten!

17. Laat je hond uit

Heb je een harige vriend die zich bij je heeft gevoegd in je nieuwe stad? Hopelijk ben je in een hondvriendelijke stad waar veel mensen hun pups meenemen als ze gaan wandelen, bars en brouwerijen bezoeken of uitstapjes maken.

Hond aan de lijn manieren om nieuwe mensen te ontmoeten

Met je hond gaan wandelen geeft nieuwe mensen een reden om te stoppen en met je te praten. Andere honden zullen van nature nieuwsgierig zijn en hun baasjes meeslepen om hallo te zeggen (in hondentaal).

Als er een hondenpark in je buurt is, neem dan een bal of frisbee mee en maak een uitstapje met je huisdier. De kans is groot dat je mensen ontmoet die ook hondenliefhebbers zijn.

18. Zoek contact via Facebook of andere sociale media

Als je voor het eerst naar je nieuwe stad verhuist, zoek dan op Facebook naar andere bewoners in je omgeving.

Via Facebook ontdek je misschien oude vrienden of kennissen waarvan je niet wist dat ze in de buurt woonden. Of misschien kent een van je Facebookvrienden wel mensen in je nieuwe omgeving en kan hij of zij je introduceren. Benader er een paar en spreek af voor een kop koffie.

19. Neem je boek of computer mee naar een koffiehuis

Als je je aan huis gebonden begint te voelen (vooral als je vanuit huis werkt), ga dan naar een plaatselijke Starbucks of koffiehuis om te werken. Het is makkelijk om met je hoofd bij je computer of boek te blijven, maar kijk af en toe op en overzie het landschap. Begin een gesprek met de persoon aan de tafel naast je. Je weet maar nooit wie je tegenkomt.

20. Eet aan de bar van je favoriete restaurant

Het kan intimiderend zijn om in je eentje naar een restaurant te gaan, maar probeer eens uit eten te gaan en aan de bar te zitten in plaats van alleen aan een tafel. Maak een praatje met de barman (als hij/zij het niet te druk heeft) en maak een praatje met de mensen om je heen.

Wat je ook doet, stop je hoofd niet in een boek of je iPhone. Probeer benaderbaar en vriendelijk over te komen op andere mensen.

21. Bezoek je plaatselijke boerenmarkt

Boerenmarkten zijn zo leuk, vooral als je van koken en gezond eten houdt. Als je dat doet, vind je genoeg andere mensen die jouw waarden op het gebied van eten delen, dus maak er een ochtend van.

Praat met de boer, stel vragen en nodig andere shoppers uit tot een gesprek. Deze evenementen hebben vaak een feestelijke, gezellige sfeer, dus maak er het beste van.

22. Vraag om introducties

Als je een paar vrienden of kennissen hebt die een grotere vriendenkring hebben, vraag hen dan om je aan nieuwe mensen voor te stellen.

Als je naar een nieuwe stad bent verhuisd, kennen je bestaande vrienden misschien mensen in je nieuwe stad. Vraag hen om een e-mailverbinding te maken en ga er dan zelf achteraan om een ontmoeting voor te stellen.

23. Ga naar een cultureel evenement

Word jaarlijks lid van de symfonie, het plaatselijke theater of ballet. Woon de voorstellingen bij en ook de fondsenwerving en ledenevenementen. Knoop gesprekken aan met andere bezoekers die er zijn omdat ze net als jij van kunst houden.

Als je de voorkeur geeft aan beeldende kunst, bezoek dan je plaatselijke galeries, praat met de eigenaren of managers en bespreek de kunst met andere gasten.

24. Ga naar een jazz- of muziekclub

Hou je van jazz of een ander muziekgenre dat goed werkt in een kleinere ruimte en waar je met elkaar kunt praten?

Zoek een ontspannen, low-key club waar je naar geweldige muziek kunt luisteren en een interessant gesprek kunt beginnen.

25. Maak contact met medereizigers op het vliegveld of treinstation

Als je toch al tijd doorbrengt op het vliegveld of treinstation, daag jezelf dan een beetje uit door wat mensen om je heen te begroeten. Kijk hoeveel gesprekken je op gang kunt brengen en hoe lang je ze kunt volhouden.

Moedig je medereizigers aan om over zichzelf en hun reisplannen te praten. De kans is groot dat minstens één van hen een luisterend oor op prijs stelt.

26. Doe een bustour of een wandeltour door je nieuwe stad

Als je helemaal nieuw bent in een grote stad, waarom maak je dan geen gebruik van een plaatselijke rondleiding om nieuwe mensen te ontmoeten, of ze nu in de buurt wonen of alleen op bezoek zijn. Vrienden hoeven niet in je buurt te wonen om een belangrijk deel van je leven te zijn.

Maar hoe meer je je nieuwe buurt verkent, hoe meer mensen je waarschijnlijk zult ontmoeten.

Als het nemen van een vorm van openbaar vervoer niet veilig is, overweeg dan om lid te worden van een online forum of de sociale mediapagina’s van je stad om deze beter te leren kennen. Je zult andere leden ontmoeten die er zijn om nieuwe bewoners te helpen het beste uit de buurt te halen.

27. Volg een kunstcursus (of een andere cursus)

Als je een cursus volgt, kom je automatisch in een groep gelijkgestemden terecht.

Probeer je in te schrijven voor een meer praktijkgerichte cursus in plaats van een hoorcollege, zodat je met andere studenten kunt praten. Bij een kunstcursus kun je over het algemeen meer met elkaar praten.

Vrienden eten, manieren om nieuwe mensen te ontmoeten

Maak er een punt van om jezelf voor te stellen aan andere studenten en knoop een gesprek aan met de mensen om je heen.

28. Probeer een steungroep

De beste manier om nieuwe mensen te ontmoeten die te maken hebben met verslaving, verdriet, echtscheiding of iets anders dat persoonlijk voor je is, is om je aan te sluiten bij een anonieme steungroep. Het delen van verhalen kan helpen om je allemaal gesteund en minder alleen in de wereld te voelen.

Je kunt ook aanbieden om te helpen bij bijeenkomsten en spullen meenemen die de anderen misschien op prijs stellen. Zelfs als je elkaar alleen virtueel kunt ontmoeten, heb je meer kans om mensen te ontmoeten die jou en je uitdagingen beter begrijpen dan de meesten.

29. Bekijk je plaatselijke buurthuis

Als je nieuwe stad een buurthuis bij je in de buurt heeft, ga daar dan eens kijken en neem een exemplaar van hun kalender mee om interessante activiteiten of evenementen bij te houden. Kom opdagen om kennis te maken met buurtbewoners die vrienden kunnen worden.

Als jouw gemeenschap een steungroep heeft waar jij of een dierbare baat bij zou kunnen hebben, dan is dat een andere manier om in contact te komen met gelijkgestemde inwoners. Online steungroepen zijn ook een optie als de omstandigheden persoonlijke ontmoetingen onpraktisch maken.

Door deel te nemen aan lokale activiteiten en evenementen of aan online bronnen voor je gemeenschap, kun je gemakkelijker zinvolle contacten leggen.

30. Neem een dansles

Ballroomdansen is een geweldige manier om potentiële nieuwe vrienden of romantische partners van dichtbij te ontmoeten. Maar je hoeft het niet bij stijldansen te houden.

Neem een jazzles, Zumba of Salsa dansen. Het is geweldige lichaamsbeweging en je ontmoet leuke mensen die het leuk vinden om de hakken uit de mouwen te steken.

31. Word lid van het bestuur van een goed doel

Heb je een goed doel dat je bijzonder na aan het hart ligt? Zo ja, raak dan echt betrokken door bestuurslid of sleutelfiguur van de organisatie te worden.

Als leider/beslisser in de non-profit wereld kom je in contact met een verscheidenheid aan interessante mensen die jouw doel steunen.

32. Neem een parttime baan en werk met mensen die je leuk vindt

Als je thuis werkt of in een omgeving die niet bevorderlijk is voor het ontmoeten van nieuwe mensen, overweeg dan een parttime baan in een socialere omgeving.

Een paar uur per week werken als gastheer/gastvrouw in een restaurant, in een koffiehuis of als barman geeft je de kans om honderden verschillende mensen te ontmoeten.

33. Zoek of begin een gezellige eetgroep

Niets is leuker dan gezellig samen eten. En het is nog veel leuker als je niet de hele maaltijd hoeft te bereiden.

Als je geen gezellige eetgroep kunt vinden, begin er dan zelf een. Nodig een of twee mensen uit die je kent en vraag hen om andere mogelijke leden voor te stellen.

Iedereen is om de beurt gastheer van het diner, dus je krijgt de kans om nieuwe buurten en delen van de stad te zien die je misschien nog niet kende.

34. Word lid van sites voor vrouwen om nieuwe vrouwelijke vrienden te ontmoeten

Als je een vrouw bent en je hebt je soulmate vriendin nog niet ontmoet, dan is het misschien tijd om serieus actie te ondernemen.

Er zijn nieuwe sites online die lijken op het online dating concept – maar in plaats van romantische partners, matchen ze potentiële vrienden.

35. Doe mee aan een plaatselijke wandeling/loop of protest voor een zaak die je steunt

Als er een doel is dat je steunt, kan je gemeenschap misschien een loopwedstrijd sponsoren om geld in te zamelen. Of als je het onrecht onder de aandacht wilt brengen, kun je contact opnemen met organisaties die evenementen organiseren zoals protesten, sit-ins en marsen.

Kom opdagen en leen je aanwezigheid en stem om anderen te steunen in een zaak die het waard is om voor te vechten. Je zult anderen ontmoeten die er om dezelfde reden zijn. En wie weet wat jullie nog meer gemeen hebben.

Ondertussen onderneem je actie om de wereld voor iedereen beter te maken.

36. Word lid van je lokale gemeenteraad

Een geweldige manier om nieuwe mensen te ontmoeten is om actiever te worden in de lokale politiek en op te komen voor zaken die je steunt. Je kunt dit doen door lid te worden van je lokale gemeenteraad en op vergaderingen te verschijnen.

Je meer bewust worden van de kwesties die belangrijk zijn voor je gemeenschap helpt je ook om je bewuster te worden van je eigen standpunten. Benader het met een toewijding om meer te leren en nieuwe perspectieven te horen.

Hoe vaker je komt opdagen, hoe vertrouwder je wordt met degenen die zich ook inzetten voor verbeteringen ten gunste van hun gemeenschap.

37. Juich lokale sportteams toe

Als je een sportfan bent en je plaatselijke sportteams wilt aanmoedigen, ga dan eens kijken in het stadion van je woonplaats en kom naar de wedstrijden om je steun te betuigen. Je zult waarschijnlijk andere lokale sportfans ontmoeten en kunt tijdens de pauzes interessante gesprekken met hen voeren.

Als iemand in je familie van een bepaalde sport houdt, des te meer reden om naar hun wedstrijden te gaan. Of neem ze mee naar het stadion zodat ze kunnen kijken naar en leren van teams waar ze misschien ooit lid van zullen worden.

In ieder geval zullen de spelers en hun families je steun waarderen. En dat kan het begin zijn van nieuwe vriendschappen.

38. Probeer speeddaten eens

Misschien hoop je iemand te ontmoeten die meer is dan een vriend. Als je op zoek bent naar een romantische partner, maar je wilt niet in bars rondhangen of thuis op datingsites zitten surfen, dan is speeddaten misschien iets voor jou.

Dit persoonlijke matchmaking evenement geeft je de kans om in korte tijd veel verschillende mannen of vrouwen te ontmoeten. Zelfs als je de liefde van je leven niet vindt, maak je misschien wel nieuwe vrienden en kun je lachen.

39. Gebruik de NextDoor app

De NextDoor app is een uitstekend hulpmiddel om mensen in je buurt te ontmoeten. Meld je aan en voeg je adres toe, en de app suggereert meteen de dichtstbijzijnde gemeenschap bij je voordeur. Stel jezelf voor en reageer op opmerkingen of privéberichten.

Misschien vind je mensen die jouw expertise of vaardigheden nodig hebben. En ook ontdek je misschien onbekende vaardigheden bij je buren aan de overkant van de straat of even verderop. Wie weet wat je allemaal te weten komt over de mensen in je buurt – en waar dat toe kan leiden.

40. Gebruik het openbaar vervoer

Stap op een bus- of metrolijn om ergens nieuw heen te gaan – of gewoon om boodschappen te doen. Als je hebt gemerkt dat bushaltes en metrostations er verwaarloosd of mishandeld uitzien, overweeg dan om je aan te sluiten bij een groep of een groep te starten die zich inzet voor het opruimen van een bepaald station of alle stations ten behoeve van iedereen die er gebruik van maakt.

Het maakt een verschil als mensen in de gemeenschap eigenaar worden van gedeelde bronnen en tijd en energie steken in de verzorging ervan. Het kan je ook helpen om anderen te ontmoeten die zich net zo inzetten om je buurt op te ruimen en veiliger te maken voor iedereen.

41. Ga naar open huizen en/of veilingen

Warmer weer is ook een geweldige tijd voor open huizen en veilingen. Zelfs als je niet op zoek bent om te verhuizen of nieuwe dingen voor je huis te kopen, kunnen beide evenementen mogelijkheden bieden om nieuwe mensen in je omgeving te ontmoeten.

Door te bieden op items op een veiling (of stille veiling) val je op tussen degenen die geïnteresseerd zijn in dezelfde items. En je kunt ze altijd laten winnen als ze het meer lijken te willen dan jij.

42. Familiebijeenkomsten op openbare plaatsen

Oké, je kent waarschijnlijk al je familieleden al, maar als dit evenement plaatsvindt op een openbare plaats (restaurant, park, enz.) en als je familieleden nieuwe mensen meebrengen om mee te doen, is er een goede kans dat je een nieuw iemand ontmoet.

43. Vraag je vrienden of familieleden om hulp

Als je iemand kent die geen enkele moeite heeft om vrienden te maken, vraag het dan gewoon: Hoe ontmoet jij nieuwe mensen? En kennen ze iemand die ze leuk vinden voor jou (als vriend)?

Je weet maar nooit. Misschien kennen ze wel iemand van wie ze denken dat jij het leuk zou vinden – en andersom. Het is geen schande om mensen die je al kent te vragen om je voor te stellen aan hun vrienden en familieleden. Deze nieuwe mensen hebben immers al het keurmerk van iemand wiens oordeel je vertrouwt.

44. Ga op reis

Het kan een autorit zijn. Het kan een vliegreis zijn naar iets nieuws (of bekends). Gebruik deze gelegenheid om met vreemden te praten, ook al probeer je dat normaal gesproken tot een minimum te beperken.

Zeg “Hallo” als je iemand ziet worstelen met zijn bagage en je bent in staat die gene te helpen. Bied hem dan een helpende hand. Als je normaal gesproken huiverig bent om afwijzing te riskeren, zie dit dan als een manier om jezelf uit te dagen.

Doe alsof je belangrijkste doel om daar te zijn is om andere mensen te helpen zich welkom te voelen en leer iets over ieder van hen.

45. Ga om met collega’s

Als een of meer van je collega’s vraagt of je samen wilt lunchen (niet als afspraakje) of koffie wilt gaan drinken tijdens een pauze, ga er dan op in als je je daar goed bij voelt.

En als er een evenement voor collega’s op komst is – om een verjaardag, promotie of iets anders te vieren – doe dan mee en bied aan om te helpen of iets mee te nemen.

Je collega’s zullen je interesse en bereidheid om mee te helpen waarderen. En misschien leer je wel iets nieuws over de mensen met wie je werkt.

46. Sluit je aan bij een wachtrij

Een andere manier om nieuwe mensen te ontmoeten is om in een rij te gaan staan en te praten met de mensen voor en achter je.Dit staat misschien niet in iemands top tien lijst van “waar je vrienden kunt ontmoeten”, maar het is een haalbare optie.

Zorg er alleen voor dat de rij leidt naar iets dat je echt interesseert – en dat je niet iemand achter je berooft van de kans om iets te krijgen wat hij of zij liever wil dan jij. Je kunt zelfs je plaats afstaan aan de persoon achter je als de voorraad beperkt is.

47. Woon bruiloften en andere vieringen bij

Zie elke uitnodiging voor een bruiloft of ander feest als een kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Bruiloftsrecepties hebben vaak geplande zitplaatsen en het kan zijn dat je naast iemand komt te zitten wiens gesprek het evenement nog beter maakt.

In ieder geval kun je jezelf waarschijnlijk sociaal uitleven door jezelf voor te stellen aan mensen die de bruid of bruidegom kennen (of wie er ook centraal staat in de viering). Daag jezelf uit om met minstens drie nieuwe mensen (of meer) te praten.

48. Volg een online cursus en wees een actieve deelnemer

Als de cursus een kanaal heeft op Discord of Slack gebruikt voor samenwerking en peer-to-peer aanmoediging, gebruik dat dan. Maak contact met andere studenten door vragen te stellen of anderen te helpen met hun vragen.

Doe wat je kunt om waarde toe te voegen en je zult waarschijnlijk meer leren van de cursus en er meer plezier aan beleven dan wanneer je op jezelf zou blijven. Niemand slaagt alleen.

49. Ga op een wijn- of biertour

Misschien woon je in een stad met lokale brouwerijen die brouwtours aanbieden. Doe mee en na een paar biertjes zal het veel gemakkelijker zijn om met anderen te kletsen.

Als je wijnmakerijen in de buurt hebt of zelfs restaurants die wijnproeverijen aanbieden, schrijf je dan in en ontmoet andere kenners. Bier, wijn en gezelligheid gaan altijd goed samen.

50. Doe mee aan een flash mob

Als je in een stad woont waar flash mobs plaatsvinden, waarom doe je er dan niet aan mee in plaats van je telefoon tevoorschijn te halen en het vanaf de zijlijn op te nemen. Het is maar een idee.

Als je in de regel geen spontane dingen doet, is dit een geweldige manier om buiten je comfortzone te treden – zolang je maar niet gearresteerd wordt of je bus mist en te laat op je werk komt.