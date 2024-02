Beste magnesium vorm en supplementen voor goede opname

Magnesium is belangrijk voor je spieren en honderden andere processen in je lichaam. Het mineraal kun je binnenkrijgen via je voeding en via supplementen. De beste magnesium vorm en supplementen onderscheiden zich van andere door een betere opneembaarheid en biologische beschikbaarheid. In dit artikel ga ik in op deze verschillen en ook op de rol van het mineraal en in welke voedingsmiddelen je het vindt.

Wat is de rol van magnesium?

Magnesium is in ons lichaam betrokken bij honderden enzymen die verantwoordelijk zijn voor net zoveel verschillende processen in ons lijf. Denk aan het opbouwen van de botten, het regelen van de bloedsuikerspiegel en het ontspannen van de spieren.

Ook een orgaan als het hart, dat uit spierweefsel bestaat, is voor een goede werking mede afhankelijk van de aanvoer van voldoende magnesium. Net als de bloedvaten, die magnesium helpt ontspannen.

De bloeddruk wordt eveneens beïnvloed door het mineraal. Zo helpt magnesium om het bloed dun te houden. Het mineraal…