TOP 200x Beste Date Ideeën ooit!

Hier hebben we een lijst van 200 date ideeën, zoveel dat je het perfecte date idee dat je zoekt zult kunnen vinden.

Of je nu al 20 jaar getrouwd bent of dit je allereerste date is, je zult een date-idee kunnen vinden dat perfect is voor jou en je date.

Als het je eerste date is, hebben we ook een aantal vragen voor je eerste date. Maar hoe zit het als je al 20 jaar getrouwd bent? Nou we hebben je gedekt met vragen voor alle koppels.

En natuurlijk hebben we vragen voor iedereen daartussenin met onze vragen om aan je vriend of vriendin te stellen.

Vergeet niet dat ieders idee van een leuke tijd anders is. Zorg er dus voor dat je een date idee kiest waar zowel jij als je date van zullen genieten. Maar geen zorgen, of jij en je date nu van sport, wetenschap, adrenaline of rust houden, we hebben genoeg date ideeën om uit te kiezen.

Een leuk idee is om deze lijst naar je date te sturen en ze er een paar te laten kiezen die ze graag willen doen en van daaruit verder te gaan.

Leuke date ideeën

1. Ga ziplinen

Altijd leuk om iets te doen dat het hart doet pompen. Het is een perfect korte date idee als je niet een hele dag de tijd hebt om de date te hebben.

2. Schrijf samen een verhaal

Dit is nog een date-idee dat een beetje kort is, maar toch best leuk is. Pak een stuk papier, jij schrijft twee zinnen van een verhaal en geeft het dan aan hen door. Dan schrijven zij twee zinnen. En dan schrijf jij twee zinnen, zij schrijven twee zinnen, enzovoort. Het verhaal wordt vrij snel behoorlijk gek.

3. Ga op fossielenjacht

Deze hangt sterk af van waar je woont. Op sommige plaatsen is het heel gemakkelijk om fossielen te vinden, op andere niet. Zoek het vinden van fossielen in je omgeving op en kijk waar je het beste kunt zoeken.

4. Ga samen op speurtocht

Dit is een geweldige manier om het huis uit te komen en samen plezier te hebben zonder al te veel geld uit te geven. Er zijn veel speurtocht ideeën online te vinden, je kunt er een op maat maken voor jou en je partner, of er zijn zelfs bedrijven die gespecialiseerd zijn in speurtochten.

5. Ga naar een plantenkwekerij en kies een plant of twee uit

Je kunt samen een plant kopen en die verzorgen of er een voor ieder van jullie kopen. Het is een geweldige manier om een souvenir van de date te hebben. Plus kwekerijen hebben veel leuke planten, en je kunt kletsen terwijl je door alle planten dwaalt.

6. Doe aan geocaching

Het is als wandelen plus verrassingscadeautjes! Het kan heel leuk zijn om samen naar de geocache te zoeken, en misschien kom je wel op opmerkelijke plekken waar geen van jullie beiden eerder is geweest.

7. Spring rond in een trampolinepark of hindernisbaan

Als jouw stad of dorp er zo een heeft, zijn ze een knaller. Veel lachen, een behoorlijke training, en een heleboel plezier. Zorg er alleen voor dat je niet gewond raakt.

8. Maak samen een nieuw soort toetje

Toetjes zijn geweldig om mee te experimenteren, want als je genoeg zoete dingen bij elkaar mept, zal het waarschijnlijk nog steeds goed smaken. Dus, laat je creativiteit de vrije loop, maak een puinhoop van je keuken, en word decadent met wat lekkers.

9. Koop wat stoepkrijt en ga creatief aan de slag

Goedkoop, leuk, en goed voor een lach. Het is leuker dan je zou verwachten om van het beton en asfalt je canvas te maken, zelfs als je allebei vreselijk bent in tekenen.

10. Zoek op YouTube wat coole video’s van wetenschappelijke experimenten en probeer ze uit

Of ze nu mislukken of slagen, jullie hebben allebei zeker een leuke tijd met het uitproberen ervan. Zorg er gewoon voor dat je van tevoren boodschappen gaat doen om alle ingrediënten te halen en maak een lijstje van dingen om te proberen. Jullie kunnen allebei voor de date wat video’s kiezen om te proberen.

11. Neem een rondleiding door een fabriek of brouwerij of bakkerij

Klinkt als een excursie, maar het is meestal behoorlijk vermakelijk. Als er niets anders is, is het een date-idee dat geen van jullie beiden al geprobeerd heeft! Plus, als je voor een bakkerij of brouwerij tour gaat, krijg je een aantal smakelijke monsters.

12. Doe samen mee aan een leuk uitziende meetup

Er zijn tegenwoordig veel meetups, en ze bestrijken bijna elke interesse. Zoek er een waarvan je denkt dat jullie allebei interessant zullen vinden en probeer het eens. Je kunt op Google zoeken naar meetups in “jouw stad/gemeente” of kijken wat meetup.com te bieden heeft.

13. Neem een dansles

Je hoeft niet naar de club om te dansen, je kunt ook een dansles nemen! Bonuspunten als je een dansles neemt met een danssoort die jullie allebei nog niet geprobeerd hebben. Probeer alleen niet op te veel tenen te gaan staan.

14. Ga naar een lokaal fondsenwervend evenement

Doe een beetje goed tijdens je date en heb plezier in het proces. Er zijn altijd groepen die inzamelingsacties houden, en die kunnen heel leuk zijn.

15. Ga op zoek naar eetbare planten en bessen en maak er een maaltijd mee

Je zou verbaasd zijn hoeveel planten die we als onkruid beschouwen eetbaar zijn. Jij en je date moeten zeker heel ruimdenkend zijn voor deze, maar het kan een leuke manier zijn om samen te koken en te leren over welke planten en onkruid eetbaar zijn.

16. Koop een stel zaden en plant ze overal op willekeurige plaatsen, kijk wat er na verloop van tijd groeit.

Klinkt raar, maar kan heel leuk zijn om nieuwe plaatsen te bezoeken en stiekem of niet zo stiekem zaadjes te planten. Het laat je op een nieuwe manier naar je omgeving kijken. Bovendien is het heel gaaf als je ziet dat de plantjes beginnen uit te lopen en te bloeien.

17. Schilder en bouw een model waarin jullie allebei geïnteresseerd zijn

Kies iets dat jullie allebei leuk vinden en probeer het te schilderen en in elkaar te lijmen. Als jullie er allebei plezier in hebben en het wordt goed, dan heb je misschien een nieuwe hobby gevonden. Als het vreselijk uitpakt, kunnen jullie in ieder geval allebei lachen en hebben jullie een goed verhaal.

18. Ga naar een oude begraafplaats en bekijk de graven

Dit is dus zeker niet ieders idee van een goede date. En het zou echt niet je eerste of tweede date moeten zijn. Het is veel beter voor stellen die al een tijdje bij elkaar zijn. Maar veel mensen genieten van het vredige karakter van kerkhoven en het raden naar de verhalen van de grafstenen of het proberen te vinden van de oudste graven.

19. Koop wat Lego bouwpakketten en zet ze in elkaar

Allereerst moet je date van Lego houden. Maar als ze dat doen, kan het leuk zijn er samen een uit te zoeken en dan in elkaar te zetten. Perfect voor een coffeeshop of een trendy bar.

20. Ga naar een rommelmarkt

Naar een rommelmarkt gaan kan interessante schatten opleveren. Op een rommelmarkt zie je altijd wel iets onverwachts. En je kunt kletsen over de voorwerpen en verkopers die je ziet.

21. Verdwaal plaatselijk

Neem achterwegen die je nog nooit genomen hebt en probeer interessante dingen te vinden die niet op Google maps staan. Zet je telefoon uit en kijk of je kunt verdwalen in je woonplaats. Wegen inslaan waar je nog nooit bent geweest kan voelen als een avontuur, en je weet nooit welke verborgen juweeltjes je zou kunnen vinden.

22. Ga naar een veiling

Er zijn op elk moment allerlei veilingen gaande. Kijk of je een interessante bij jou in de buurt kunt vinden. Je hoeft niets te kopen, maar het kan leuk zijn om samen op spullen te bieden. Gewoon naar buiten gaan en iets anders doen kan heel leuk zijn.

23. Halloween make-up en kijk naar horrorfilms

Ga naar de plaatselijke feestwinkel, koop wat nepbloed of Halloween schmink. Besteed wat tijd aan het samen opdoen en krul je dan op op de bank en houd een enge filmmarathon.

24. Ga naar een gemeentehuisvergadering of een plaatselijk politiek event

Lokale politiek heeft een grote invloed op je dagelijks leven en kan een vorm van politiek zijn waarin je echt een verschil kunt maken. Al is het maar een lokale gemeentevergadering of een stemming over een of ander lokaal besluit. Ga eens kijken. Het is misschien een beetje een saaie date, maar het is waarschijnlijk een date-idee dat je nog nooit hebt gedaan!

25. Geef graffiti een kans, maar op een legale manier

Bekijk wat tutorials online en ga dan naar de bouwmarkt. Pak een stuk multiplex of spaanplaat en wat spuitbussen, en je kunt aan de slag. Je kunt ook wat sjablonen snijden als je die route wilt volgen. Gebruik de spaanplaat of het triplex als je canvas en veel plezier.

26. Een boekenclub voor twee

Ieder van jullie kiest een kort verhaal, novelle of graphic novel voor de ander om te lezen, en dan komen jullie tijdens de date bij elkaar en bespreken ze onder het genot van een drankje. Dit is een uitstekend idee als je allebei van boeken houdt. Maar we zouden het niet aanraden, tenzij jullie allebei fervente lezers zijn. Als iemand niet veel leest, kan het hem het gevoel geven dat hij zich voorbereidt op een boekverslag.

27. Doe een date met een seizoensthema

Doe samen wat stereotiepe seizoensgebonden activiteiten zoals een sneeuwpop bouwen als het winter is of naar het strand of zwembad gaan als het zomer is. Voor de herfst of de lente zou je een pompoen kunnen snijden of paaseieren schilderen. Neem seizoensgebonden eten en drinken na de activiteit.

28. Plan de perfecte vakantie

Dit werkt het beste als je een laptop deelt. Anders kijk je uiteindelijk allebei op je telefoon of op je aparte laptop. Zoek een land of landen om te bezoeken, kies wat je wilt doen, kies een paar indrukwekkende hotels. Je zult kunnen zien wat zij leuk en spannend vinden en misschien wat meer date-ideeën krijgen voor de volgende keer.

29. Bouw samen zandkastelen (geen strand nodig)

Geen strand in de buurt? Geen nood. De bouwmarkt verkoopt speelzand. Pak daar wat van, een vlakke ondergrond, wat water, een plek waar je het niet erg vindt om nat en zanderig te worden, en je kunt aan de slag. Je kunt een volledige stranddag doen, weg van het strand.

30. Maak bijpassende t-shirts

Je kunt dus van die strijkbare exemplaren krijgen, of je kunt een bedrijf de ontwerpen op een shirt laten drukken en naar je opsturen. Maar het leuke is het ontwerpen van je shirts. Ze zo belachelijk mogelijk maken.

31. Maak een tijdscapsule

Ook dit is een uniek date-idee dat voor sommigen interessant en voor anderen saai zal zijn. Zorg er dus voor dat jullie allebei enthousiast zijn. Nadat je ervoor gezorgd hebt dat het iets is waarin jullie allebei geïnteresseerd zijn, koop je een waterdichte container en vul je die met allerlei leuke spullen. Zoek dan een willekeurige plek om het te begraven.

32. Maak maskers

De meeste handwerkwinkels zullen wel een soort blanco maskers hebben, maar als dat niet zo is, is er altijd nog Amazon. Ga dan gewoon samen de maskers versieren. Je kunt allebei je eigen ding doen of ze op een thema laten baseren. Wat voor jullie allebei werkt. Maak je geen zorgen als ze vreselijk uitpakken, dat hoort bij de pret. Zorg voor wat foto’s samen nadat jullie klaar zijn!

33. Doe elkaars make-up

Dit is dus waarschijnlijk meer voor gevestigde stellen die op zoek zijn naar creatieve date-ideeën. En je moet er zeker van zijn dat jullie er allebei voor in zijn. Maar als je deze doet, kan het tot Hilarische resultaten leiden.

34. Breng je date naar je werk dag

Dit is een beetje een rare date, en het hangt er zeker van af waar je werkt. Maar bij veel werkplekken kun je je date rondleiden, en kunnen ze zien wat je de meeste dagen doet. Bovendien hebben veel werkplekken leuke extraatjes waar je gebruik van kunt maken voor een afspraakje! Dit kun je waarschijnlijk het beste op je vrije dag doen, maar kan afhankelijk van de baan cool zijn.

35. Ga naar een bouwmarkt of een knutselwinkel en kies iets om samen te maken

Nog zo’n creatief date-idee, de sky is de limit bij deze. Het kan helpen om iets te vinden dat een van jullie wil toevoegen aan jouw/zijn huis of appartement en probeer dat te maken.

36. Als jullie allebei een online spel spelen zou je een date in het spel kunnen hebben.

Hangt er helemaal vanaf of jullie allebei van gamen houden, maar als jullie dat allebei zijn, kan het een geweldig date-idee zijn en een geweldige manier om iets te doen waar jullie allebei van houden.

37. Brainstorm over een nieuw product of bedrijf

Ja, dit is dus een beetje een rare. Het klinkt super saai, maar kan eigenlijk heel leuk zijn als je er allebei in opgaat. Dat gezegd hebbende, jij en je date moeten relatief creatief zijn om het voor elkaar te krijgen. Maar als je dat doet, kun je veel te weten komen over de ander, wat ze leuk vinden, wat hun vaardigheden zijn, en wie weet kom je op een zakelijk idee dat je zou willen proberen.

38. Zoek plaatsen in je omgeving die zogenaamd spookachtig zijn en bezoek ze ’s nachts

Als een van jullie snel bang is, is dit misschien niet het beste date-idee. Maar als jullie allebei van horrorfilms houden en genieten van een goede schrik, kan dit heel leuk zijn.

39. Neem een cursus voor iets nieuws

Er zijn veel plekken waar lessen in van alles en nog wat worden aangeboden. Je kunt ze vaak vinden bij de plaatselijke bibliotheek, een buurthuis, of zelfs bij een ambachtelijke winkel of bouwmarkten.

40. Ga naar een kartbaan

Ontzettend leuk, ook al kan het een beetje duur zijn. Wij hebben nog nooit iemand ontmoet die op een kartbaan rondreed en zich verveelde. Zeker, het duurt niet de hele dag, maar het is een fantastische extra activiteit. Vergeet alleen niet om het leuk te houden en niet te competitief.

41. Huur/koop een instrument en leer het samen bespelen

Als jullie allebei niet erg muzikaal aangelegd zijn, kan dit echt hilarisch zijn. En als een van jullie er aanleg voor lijkt te hebben, hé dit nieuwe instrument kun je oppakken! Het zal niet moeilijk zijn om online wat tutorials te vinden, en je kunt voor het instrument zo veel of zo weinig uitgeven als je wilt. Van een harmonica tot een keyboard, instrumenten lopen in prijs uiteen.

42. Ga parachutespringen of bungeejumpen

Zeker, het zal duur zijn. Maar het zal zeker een date zijn die jullie je allebei nog lang zullen herinneren. Zorg er wel voor dat jullie er allebei voor in zijn, als je partner het niet ziet zitten, zet hem of haar dan niet onder druk om het te doen.

43. Ga paardrijden

Nog eentje die een beetje duur kan worden. Maar het is geen standaard date idee, en als jij of je date nog nooit paardrijden heeft geprobeerd, is het iets wat je niet zult vergeten.

44. Ga naar een arcadehal

Deze worden steeds populairder. Kijk op Google maps of er bij jou in de buurt een is opgedoken. Als er een bij jou in de buurt is, ga er dan samen kijken. Je kunt een actievolle, creatieve, of ontspannende date hebben in de arcadehal.

45. Probeer metaaldetectie

Dit kan aan de dure kant zijn, maar als je de kosten van een diner in een chique restaurant en een bioscoopkaartje plus snack voor twee berekent, is dat niet zo’n groot verschil. En aan het eind van de date heb je een metaaldetector! Hoe dan ook, het kan een leuk excuus zijn om rond te lopen en te kletsen en misschien wat leuke dingen te vinden. Zorg er wel voor dat je om de beurt loopt.

46. Houd een waterpistool/ballongevecht

Dit is zeker een zomers afspraakje. Elkaar besproeien met water en waterballonnen gooien kan een geweldige manier zijn om plezier te hebben en de hitte te verslaan. Zorg er wel voor dat je iets klaar hebt liggen voor als je klaar bent, want dit is een soort kort afspraakje.

47. Ga naar een lokale niet-professionele sportwedstrijd

Zoals een voetbalwedstrijd op de middelbare school of een little league wedstrijd. Kies een kant om voor te juichen of juich voor tegengestelde teams. Veel plezier en meestal rustiger dan professionele sportwedstrijden. Bovendien een stuk goedkoper. Het geeft je veel kansen om te praten, en je kunt een lokaal team steunen!

48. Kamperen in de achtertuin of gewoon gaan kamperen

Deze vereist wel een tent en slaapzakken. Laat de telefoons in huis of in de auto. Vertel spookverhalen, kijk naar de sterren, speel kaart bij zaklamp, praat, en geniet van het gebrek aan afleiding.

49. Huur een skateboard of longboard en ga het eens proberen

Zo, deze. Deze is een beetje riskant. Het kan heel leuk zijn, ongeacht jouw of hun vaardigheidsniveau. Maar als een van jullie ernstig gewond raakt, is dat helemaal niet leuk. Een reis naar het ziekenhuis zorgt niet voor een goede date. Kies dit date-idee dus met een onsje voorzichtigheid.

50. Speel wat bord- of kaartspellen in een bordspelcafé

Zo, afhankelijk van hoe competitief jullie beiden zijn, kan dit idee een beetje gevaarlijk zijn. (Maar zolang jullie het allebei niet te serieus nemen, kan het een feest zijn. Kies jullie favoriet bordspel uit of kies een nieuw spel dat er interessant uitziet.

51. Ga naar het dichtstbijzijnde pretpark of waterpark

Pretparken en waterparken zijn altijd een feest, dus als je er een niet te ver weg hebt ga er dan eens heen. Het is natuurlijk beter als je het op een doordeweekse dag kunt doen, maar als jullie allebei de hele week werken, zijn weekenden ook te doen.

52. Zoek een plek met een rotsklimwand en ga rotsklimmen

Nog een leuke fysieke activiteit die je samen kunt doen. Het zal niet een hele dag zijn, maar het is geweldig voor een korte date of als aanvulling of back-up date.

53. Doe samen yoga met een twist

Yoga en drank, yoga buiten, hete yoga, naakte yoga, allerlei dingen die je kunt doen om het interessanter te maken. Dit is er weer een die waarschijnlijk het beste gedaan kan worden met stellen die zich behoorlijk op hun gemak voelen in elkaars buurt. Ook is het een beetje aan de korte kant. Maar ja, het kan een knaller zijn om yoga te nemen en het te remixen en te kijken of je er een leuke date-activiteit van kunt maken.

54. Speel een sport of doe een activiteit waar je allebei vreselijk in bent of nog nooit hebt gedaan

Enkele mogelijkheden zijn misschien tafeltennis, bowlen, badminton, of iets dergelijks. Ervoor zorgen dat jullie er allebei vreselijk in zijn is van vitaal belang. Je wilt niet dat een van jullie het te serieus neemt. Het moet goed zijn om te lachen.

55. Pas belachelijke kleding/outfits die je normaal nooit zou dragen

Het winkelcentrum of een kringloopwinkel is de perfecte plek om dit te doen. Het kan heel snel hilarisch worden. En wie weet ontdek je dat je er geweldig uitziet in een heel andere stijl dan je gewoonlijk rockt.

56. Huur een sportwagen of luxe auto en cruise de hele dag rond

Dit is er weer een die aan de dure kant is. Maar het is een stuk goedkoper dan het kopen van een sport- of luxe auto! Zorg er wel voor dat je het weer controleert voordat je de cabriolet pakt.

57. Speel flipperkast

Dit is meer een idee voor een korte date-activiteit. Het is waarschijnlijk geen volwaardig date-idee, tenzij jullie allebei ECHT van flipperen houden. Maar het kan heel leuk zijn, vooral als je probeert samen een hoge score te verslaan op de machine of als je een heleboel verschillende machines uitprobeert.

58. Gebruik alleen een kompas en een kaart om ergens te komen

Wie heeft Google Maps nodig? Ga old school met een kompas en kaart en test jullie beider vermogen om de weg te vinden naar een coole bestemming.

Unieke date ideeën

59. Power out date night

Doe alsof er geen stroom en geen lading in jullie apparaten zit. Feest alsof het 1799 is! Breek de kaarsen uit en trek wat kaart- of bordspellen uit de kast, of wat je ook gewoonlijk doet als de stroom uitvalt.

60. Volwassen kinderfeestje

Geef een kinderverjaardagsfeestje voor jezelf. Met een taart (hoe gekker, hoe beter), een cadeautje voor ieder van jullie, een pinata, speld de staart op de ezel, enz. Eigenlijk alle gezelschapsspelletjes en versieringen die jullie willen rocken. Want waarom zouden kinderen al het plezier moeten hebben?

61. Maak samen een zelfgemaakte pinata

Deze kan zich uitstrekken over een paar date nights. In principe kun je je pinata op de ene datum plannen en beginnen, hem laten drogen, en dan op een andere datum versieren en stukslaan. Het past goed bij het bovenstaande volwassen kinderfeest idee. Vul hem met wat voor leuke spullen je maar wilt. Misschien zelfs elk stiekem wat verrassingen voor elkaar.

Ideeën voor de aller eerste date

62. Ga naar een wetenschapscentrum als je stad er een heeft

Wetenschapscentra zijn meestal gevuld met allerlei leuke, hands-on activiteiten. Je denkt misschien dat ze vooral voor kinderen zijn, maar wat zijn volwassenen? Kinderen die groter zijn geworden. Het zal leuk en spannend zijn. Bovendien hebben jullie allebei veel om over te praten, en misschien leren jullie allebei wel iets nieuws.

63. Bezoek een kunstmuseum

Of je nu allebei van kunst houdt of niet, een kunstmuseum kan een rustige plek zijn om rond te lopen en een gesprek te voeren. Als een van jullie of allebei van kunst houden, kun je praten over de schilderijen en wat je ervan vindt. Als jullie allebei niets met kunst hebben, kun je altijd nog “doen alsof je een expert bent” spelen en dingen verzinnen over de schilderijen en beelden. Consequent goed voor een lach.

64. Ga naar een botanische tuin

Rustig en vredig, botanische tuinen zijn geweldig om rond te wandelen en te kletsen. Loop rond en geniet van al het tuinwerk dat iemand anders heeft gedaan en wees blij dat jij je niet bezig hoeft te houden met al dat onderhoud. Het is een geweldige plek om te praten en elkaar te leren kennen.

65. Ga naar live standup comedy kijken

Niet de beste plek voor een gesprek, maar hopelijk kunnen jullie allebei goed lachen tijdens de show. En zolang jullie allebei plezier hebben tijdens de date, is dat het belangrijkste.

66. Craft brew proeverij

Perfect als jullie allebei van bier houden. Je kunt dit doen in een bar die ambachtelijke bieren serveert, of als je wat geld wilt besparen kun je losse flessen kopen bij een slijterij.

67. Huur een boot, zeilboot, of een waterfiets

Deze is voor de waterratten onder ons. De meeste steden hebben wel een paar meren in de buurt. En de kans is groot dat iemand dingen verhuurt die drijven. Ga dus het water op en vermaak je.

68. Bekijk een toneelstuk of musical

Steun je plaatselijke theaterscene en ga een toneelstuk bekijken. Tijdens het stuk zul je niet kunnen praten, maar dat kan ook niet tijdens films. En of het nu goed of slecht is, na afloop heb je toch iets om over te praten. Het is een geweldige draai aan het traditionele diner en een film.

69. Zonsondergang

We raden je ten zeerste aan om van tevoren een goede plek uit te zoeken, en natuurlijk kun je van zonsondergangen het beste genieten met een drankje naar keuze. Je kunt daarna ook een beetje sterren kijken, zolang de lichtvervuiling niet te erg is.

70. Speel reisleider en neem ze mee naar je favoriete plekjes

Door een reisleider te zijn, kun je enkele van de plekken delen waar je echt van geniet en kijken of zij van hetzelfde soort dingen genieten als jij. Bovendien ben je al bekend met de plek, zodat je ze kunt rondleiden en ervoor kunt zorgen dat ze de best mogelijke ervaring krijgen.

71. Doe een wijnproeverij bij een plaatselijke wijngaard of een wijnproeffestival

Altijd goed om lokaal te steunen, en je krijgt wat wijn in het proces! Het is een uitstekende manier om een nieuwe wijn te vinden die je lekker vindt, plus wijn heeft een manier om zenuwen te ontspannen.

72. Doe een kroegentocht, een tocht door coffeeshops, een tocht door kringloopwinkels, of een andere soort tocht die je wilt.

Kies een thema, plot er een paar op een kaart, en gaan! Werkt goed met sommige van de andere date ideeën zoals het huren van scooters of fietsen om door de stad te rijden.

73. Koop een goedkope drone

Je kunt tegenwoordig een drone kopen voor de prijs van een paar drankjes, en ze zijn ontzettend leuk om mee te spelen. We zouden aanraden om hem buiten te gebruiken, uit de buurt van mensen, maar sommige drones werken ook goed binnen. Zorg er alleen voor dat je niet in de buurt van breekbare spullen vliegt. Ontspan en praat terwijl hij oplaadt nadat je de batterij hebt opgebrand.

Ideeën voor een tweede date

74. Maak een mini roadtrip naar een niet al te verre plaats

Onderzoek wat er te doen is in een stad in de buurt en kies iets waar jullie allebei in geïnteresseerd zijn. Het is als een super minivakantie naar een nabijgelegen stad.

75. Ga naar de dierentuin

Dierentuinen zijn geweldige plekken om rond te lopen en te praten. Het is ongedwongen en ontspannen, en met zoveel dierententoonstellingen is er altijd wel iets om over te praten. Pas alleen op, als je date moreel tegen dierentuinen is, is het misschien geen goed idee. Of als je plaatselijke dierentuin een beetje vervallen is kan het een beetje deprimerend zijn.

76. Ga naar een escape room

Deze duiken op steeds meer plaatsen op. Je gaat een kamer binnen en kijkt of je een mysterie kunt oplossen met behulp van de gegeven aanwijzingen. Erg leuk, en kan een geweldige manier zijn om een uur of twee door te brengen.

77. Ga schaatsen

Als je stad een overdekte ijsbaan heeft of als het winter is en er een bevroren vijver is, is dit een geweldig date-idee. Nogmaals, het helpt als jullie allebei verschrikkelijk of allebei behoorlijk goed zijn. Maar als jij goed bent en je date niet, kun je altijd proberen hem of haar te leren schaatsen.

78. Bezoek een lokale kunstgalerie

De meeste steden hebben minstens één kunstgalerie van een of meer plaatselijke kunstenaars. Ga er eens kijken en doe alsof jullie kunstcritici zijn. Als er meer dan één kunstgalerie is, kun je van de ene naar de andere hoppen en een idee krijgen van de kunstscene in jouw streek.

79. Zoek een eigenzinnig museum in de buurt

Er zijn zoveel kleine eigenzinnige musea. Misschien zijn er wel een paar in jouw stad of dorp of in ieder geval niet te ver weg. Ze kunnen leuke bestemmingen zijn voor een roadtrip en kunnen heel leuk zijn om doorheen te lopen en alle unieke tentoonstellingen te bekijken.

80. Zie een lokale band

Het is altijd geweldig om lokale muziek te steunen, en je weet maar nooit, misschien vind je wel je volgende favoriete band. Het is niet echt bevorderlijk voor een gesprek, maar als je allebei van muziek houdt, kan het een geweldige manier zijn om de avond door te brengen.

81. Huur scooters en zoef door de stad

Een hoop plezier en een geweldige manier om je te verplaatsen. Stop bij elke winkel die er spannend uitziet en maak er een dag van.

82. Huur fietsen en ga samen op fietstocht

Veel steden hebben nu fietsen die je kunt lenen, en zelfs als die van jou dat niet doet, is de kans groot dat je plaatselijke fietsenwinkel fietsen verhuurt. Rondfietsen is leuk, en ook al is het een beetje moeilijk om tijdens het rijden te kletsen, je kunt ook praten als je stopt voor pauzes.

83. Kijk welke evenementen er plaatsvinden op de plaatselijke universiteit of hogeschool

De kans is groot dat ze voordrachten, evenementen, inzamelingsacties enz. hebben waar je uit kunt kiezen. Tenzij je naar de universiteit gaat, is het onwaarschijnlijk dat je eraan denkt om bij je plaatselijke universiteit of hogeschool te kijken of er iets te doen is. Maar de meeste van hen hebben de hele maand veel dingen gaande die open zijn voor het grote publiek.

84. Zoek iets toeristisch in je omgeving dat geen van jullie beiden heeft gedaan en doe dat

De meeste inwoners komen er nooit aan toe om de toeristische dingen te doen. Zoek op TripAdvisor uit wat populair is in je stad en doe je voor als toerist in je eigen stad. Je kunt zelfs valse persona’s verzinnen als je wilt.

85. Schietbaan, boogschieten, bijlwerpen

Raak spullen met andere spullen! Of het nu een schietbaan, boogschietbaan of bijlwerpbaan is, het kan ontzettend leuk zijn als je het nog nooit hebt geprobeerd. En als je het wel geprobeerd hebt, kun je altijd proberen het deze keer beter te doen! Dit is er weer een die misschien een beetje duur is, maar zeker memorabel kan zijn.

86. Herhaal een uitstapje waar je als kind van genoot

We hebben als kind allemaal uitstapjes gemaakt. Maar wanneer heb je er een genomen als volwassene? Maak contact met je innerlijke basisschool zelf en herbeleef een geweldig uitstapje uit het verleden.

87. Bouw en lanceer een model raket

Ze zijn minder duur dan je denkt, en ze kunnen leuk zijn om in elkaar te zetten. Maar het echte leuke is als je ze lanceert. Ze zijn een geweldig project om samen aan te werken, en je kunt allebei delen in de ervaring van de lancering.

88. Ga de lucht in

Helikoptervlucht, luchtballon, deltavliegen, of gewoon een goedkoop kaartje van het plaatselijke vliegveld. Deze is duur en als een van jullie vliegangst heeft moet je deze zeker overslaan. Maar als je bereid bent het geld uit te geven en geniet van een tocht door de lucht, dan kan dit heel leuk zijn.

89. Schilder wat aardewerk

Er zijn nogal wat plekken, meestal in een winkelcentrum, waar je terecht kunt om wat aardewerk te beschilderen. Daarna bakken ze ze, en je hebt een souvenir van je date!

Goedkope date ideeën

90. Gekke wetenschapper/uitvinder

Wijs jezelf een budget toe van €10 of €20. Ga dan naar de Action of een speelgoedwinkel en kijk welk geweldig apparaat je in elkaar kunt knutselen met alleen de dingen die je met je budget hebt gekocht. Creativiteit ontmoet knutselen. Het is goedkoop, leuk en je krijgt er waarschijnlijk een goed verhaal bij!

91. Verken een plaatselijk park

De kans is groot dat er minstens een paar parken binnen rijafstand van je liggen. Pak een afhaallunch en ga ervaren wat het park te bieden heeft. Er gaat niets boven de natuur in om de ziel te kalmeren.

92. Huur en versla samen een spel

Dit is een geweldig date-idee als jullie allebei gamers zijn. Je kunt een spel huren en proberen het samen in één marathonsessie te verslaan. Zorg er wel voor dat het met twee spelers is of dat jullie allebei op gezette tijden de controller kunnen doorgeven.

93. Pak een paar kleurboeken en kleur

Deze is aan de superrelaxte kant. Het geeft je veel tijd om te praten en kan heel rustgevend zijn. Zorg er wel voor dat het iets is waar je date van geniet. Je kunt het doen in een park of in een koffiehuis.

94. Ga naar een autoshow

Dit kan een beetje hit or miss zijn, afhankelijk van hoeveel jullie allebei van auto’s houden. Maar zelfs als jullie allebei niet zo van auto’s houden, is het een goed excuus om rond te lopen en te praten. Bovendien, als jullie allebei nog nooit naar een autoshow zijn geweest, kan het een coole nieuwe ervaring zijn.

95. Speel disc golf

Deze hobby wordt vaak over het hoofd gezien, maar het is leuk en relatief goedkoop om mee te beginnen. En de meeste steden hebben een disc golf baan. Het is een leuke manier om de middag door te brengen en geeft je iets te doen terwijl je elkaar leert kennen.

96. Ga naar een plaatselijk festival of kermis

Als je in een kleinere stad woont, zijn er misschien niet zoveel festivals. Maar als je in een grotere stad woont, zijn er bijna elke maand wel een of ander festival. Kijk eens op een stadskalender en kijk of er een leuk festival is.

97. Spring in het water

Deze is een beetje seizoensafhankelijk. In de winter gaan zwemmen is niet zo leuk. Maar er zijn meestal ook overdekte zwembaden die je kunt proberen. Zorg er wel voor dat je date van zwemmen houdt / kan zwemmen. Je kunt naar een meer gaan, een gemeenschappelijk zwembad, of zelfs goedkope kinderbadjes kopen.

98. Origami ergens waar het leuk is

Zelfs als je nog nooit origami hebt geprobeerd, is het iets wat je kunt oppakken en beginnen te leren. Het is veel leuker met een mooie omgeving. Zoek dus een mooie plek uit en start met vouwen.

99. Jullie proberen allebei een vaardigheid of truc te leren die niet lang duurt om te leren

Er zijn veel vaardigheden of trucs die niet lang duren om te leren. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld jongleren, goocheltrucs, een muntje over je vingers laten rollen, lockpicking, enz. Je kunt op Reddit lijsten vinden van dat soort dingen en dan op YouTube een how-to video vinden.

100. Ga naar een speelhal of videogamebar

De meeste steden hebben een videogame bar of arcadehal, en het is een geweldige manier om wat vriendschappelijke competitie of wat co-op gameplay te hebben. Zorg ervoor dat het ontspannen en ongedwongen blijft. Word niet ultracompetitief. Het is misschien niet de beste plek voor een gesprek, maar het kan heel leuk zijn!

101. Koop een puzzel en ga naar een koffietentje

Net als het idee van de kleurplatendate is deze echt ontspannend. En er is veel tijd om te praten en elkaar te leren kennen. Je moet er alleen voor zorgen dat je date puzzels leuk vindt in plaats van saai.

102. Maak een bucketlist

Praat over alle dingen die je op de jouwe zet, steel goede ideeën en brainstorm samen. Dit is een geweldig “leer je kennen” date idee. Je kunt meer te weten komen over hun doelen en aspiraties en kijken of die overeenkomen met die van jou of die van jou aanvullen. Het is een perfecte activiteit voor een koffietentje.

103. Koop en leer een nieuw kaartspel voor twee spelers

Er zijn een heleboel nieuwe kaartspellen die je kunt kopen. Of je kunt proberen een kaartspel voor twee spelers te leren met een gewoon kaartspel. Wees klaar met een ander date-idee voor het geval deze een beetje te kort schiet.

104. Lees wat fotografietips en ga op een fotografiedate en probeer de mooiste foto’s in de stad te maken.

Doe net alsof jullie kunststudenten zijn. Ga de stad rond en probeer met je telefooncamera de mooiste foto’s te maken die je maar kunt maken. Doe helemaal kunstzinnig en kijk hoe het uitpakt. Het zal heel leuk zijn om van plek naar plek te gaan en foto’s te zoeken, en jullie kunnen allebei plezier hebben met het bekijken van de foto’s tijdens de lunch of het diner of bij een drankje.

105. Zoek je nieuwe favoriete show

Voor de date zouden jullie allebei een paar kandidaten moeten verkennen, dan samen een aflevering of twee kijken en beslissen of je ja of nee zegt. Als jullie allebei enthousiast ja zeggen, is het tijd om te gaan kijken! Ook dit werkt het beste bij stellen die al een tijdje bij elkaar zijn.

106. Wees lokale critici, ga naar parken of dat soort dingen en schrijf recensies

Word lokale Google Maps sterren. Ga erop uit, maak wat foto’s, en deel samen wat eerlijke recensies uit. Als je wat geld wilt besparen, ga dan naar plaatsen die gratis zijn, zoals parken.

107. Speel badminton in het park

Badmintonsets zijn vrij goedkoop, en het kan een leuke manier zijn om tijd door te brengen in het park. Bovendien is het net fysiek uitdagend genoeg om leuk te zijn, maar waarschijnlijk niet genoeg om te merken als je verschillende niveaus van fysieke bekwaamheid hebt.

108. Luister samen naar een podcast of luisterboek op een leuke plek

Dit is dus zeker niet ieders idee van een geweldige date, maar veel mensen vinden het misschien leuk om met de persoon van wie ze houden, op een leuke locatie, te luisteren naar een goed boek of podcast. Als je dan wat gesprekstijd wilt, kun je altijd pauzeren en het boek of de podcast bespreken. Ook een goed idee als je op een roadtrip bent.

109. Maak een paar verschillende soorten zelfgemaakte salsa

Nadat je de salsa hebt gemaakt, wat is er dan anders te doen dan wat margarita’s te drinken, en je salsa te proeven met chips. Maak er misschien een taco- of nacho-avond van. Tal van verschillende soorten salsa om te proberen te maken voor alle verschillende soorten smaken.

110. Zoek een plek waar je een kampvuur kunt maken.

Marshmallows en bier gaan ook altijd goed samen met een kampvuur. Er is iets hypnotisch aan het kijken naar een vuur. Het zorgt voor een gemakkelijke, ontspannende conversatie. En wie houdt er niet van marshmallows?

Ideeën voor dates die gratis zijn

111. Doe wat legale stadsverkenning

Als je in een stad woont, zijn er allerlei interessante gebouwen, ruïnes, hoekjes en andere interessante plekken die perfect zijn voor stedelijke verkenning. Dus als jullie allebei een passie hebben voor verkennen en in een stad wonen, kan dit een heel gaaf date-idee zijn. Zorg er wel voor dat je date helemaal aan boord is, gepaste kleding draagt, en het legaal blijft.

112. Ga vogels kijken

Vogels kijken wordt soms saai genoemd, maar eigenlijk is het een geweldige manier om buiten te komen. Het geeft je een reden om in de natuur rond te dwalen. Zelfs als je het nog nooit gedaan hebt, zijn er genoeg online gidsen om in jouw omgeving aan de slag te gaan. Als er niets anders is, is het waarschijnlijk iets wat jullie beiden nog nooit gedaan hebben.

113. Maak een wandeling door een park

Het is ontspannend, het is gratis, het geeft je veel tijd om te praten. Wat is er niet leuk aan een wandeling in het park tijdens een afspraakje? Je kunt een frisbee meenemen, een lunch inpakken en er een dag van maken. Veel van de andere date ideeën gaan goed samen met een wandeling in het park.

114. Zoek een mooie plek om rotsen over te slaan

Dit date-idee is een geweldige manier om te ontspannen en toch te genieten van de natuur. Je zult het niet de hele dag doen, maar het is een geweldige aanvulling op een uitstapje naar een park.

115. Mensen kijken op een drukke locatie

Op een drukke plek zitten haalt de druk van het voeren van een gesprek af. Je kunt gewoon lui kletsen over dit of dat. Of je kunt het hebben over de mensen die langslopen en hoe hun leven eruit zou kunnen zien. Dit is echt afhankelijk van de persoon. Sommige mensen houden van zitten en mensen kijken, en anderen niet. Een leuk ding om te doen is denkbeeldige en fantastische achtergrondverhalen creëren voor de mensen die je bekijkt.

116. Word ergens vrijwilliger

Ladingen plaatsen zijn op zoek naar vrijwilligers. Organiseer een vrijwilligersdate-avond, en je doet iets geweldigs terwijl je tijd met je date kunt doorbrengen.

117. Ga joggen

Als jullie allebei van fitness en joggen houden, kan een jogging een geweldige manier zijn om een band te krijgen over iets waar jullie allebei van houden. Maar deze suggestie werkt alleen als jullie allebei van joggen houden. Als slechts een van jullie dat is, of als geen van jullie dat is, kun je dit idee misschien overslaan.

118. Leer wat Tai Chi

Ontspannend maar toch moeilijk. Het is geweldig voor je gezondheid en welzijn en kan een leuk en interessant date-idee opleveren. Vooral als geen van jullie beiden eerder Tai Chi heeft geprobeerd. Er zijn genoeg YouTube-video’s, of je zou kunnen kijken of er een les is. Dit is meer een kort date-idee, dus probeer iets anders op had te doen voor of na.

119. Leer samen een goocheltruc

Dit is een leuke, want wie houdt er niet van een goede goocheltruc? Nu kun jij degene zijn die kwartjes uit de oren van de mensen trekt. Er zijn genoeg instructievideo’s op YouTube om uit te kiezen, zoek er gewoon een die jullie allebei leuk vinden en oefen, oefen, oefen.

120. Maak een wandeling

Waar je ook woont, er is waarschijnlijk wel een wandelpad of op zijn minst een soort wandelpad binnen rijafstand. Wandelingen zijn geweldig omdat je kunt kletsen terwijl je loopt. Bovendien kun je de natuur in en krijg je wat beweging.

121. Ga naar je plaatselijke bibliotheek, huur een boek, lees elkaar om de beurt voor en gebruik karakterstemmen.

Bij deze geldt: hoe gekker het is, hoe leuker het is. Zoek een interessant fictief boek en maak wat bombastische karakterstemmen. Je kunt om de beurt voorlezen, of ieder van jullie doet een personage.

122. Krijg dingen gedaan date

Oké dus dit klinkt verschrikkelijk, maar het kan eigenlijk leuk zijn, en het is zeker productief. Oh, en het is vooral bedoeld voor stellen die samenwonen. Zoek wat klusjes of dingen die je samen kunt doen, zet wat muziek aan en trek een fles wijn of een paar biertjes open. Het is een manier om dingen gedaan te krijgen een beetje leuker te maken, en je kunt wat tijd samen doorbrengen.

123. Zoek een openbare plek met veel zwerfvuil en ruim het op

Vergelijkbaar met het vrijwilligerswerk of het bloed geven, is deze echt ongewoon voor een date-idee. En je moet er zeker van zijn dat je date er zin in heeft. Maar als jullie er allebei voor in zijn, kan het opruimen van een openbare ruimte een lonende manier zijn om de middag door te brengen.

124. Schrijf een liedje

Word lyrisch en schrijf een origineel liedje, bonuspunten als je er ook een deuntje van kunt maken en het samen kunt zingen. Dit is een date-idee dat je in een bar of koffiehuis kunt doen, althans het schrijven, het zingen zelf doe je misschien liever ergens anders. Het kan een feest zijn om samen te werken en het is een geweldige manier om creatief bezig te zijn. Zorg er alleen voor dat je er plezier in hebt en neem het niet te serieus.

125. Neem een paar proeflessen fitness

De meeste fitnessplaatsen hebben gratis proeflessen. Probeer er een of twee uit. Het zorgt voor een levendige date, en misschien vind je wel een les die je echt leuk vindt.

126. Maak wat YouTube-video’s

Of ze nu instructief zijn, grappig, of wat dan ook. Een gemeenschappelijk doel of taak hebben kan een geweldige manier zijn om een date te hebben. En wat is er beter dan goofy video’s te maken om op YouTube te zetten. Zelfs als je de video’s uiteindelijk niet plaatst, kan het heel leuk zijn om ze samen te maken en ze daarna te bekijken.

127. Download een app waarin je door de echte wereld moet lopen of reizen om doelen in het spel te bereiken

Er zijn veel van deze spellen voor Android en iOS. Als je zoekt op augmented reality games, zul je er waarschijnlijk heel wat vinden.

128. Zoek workout video’s uit op YouTube en doe ze samen

Zeker beter als je allebei van fitness en trainen houdt. Werkt niet zo goed als geen van jullie beiden aan fitness doet of als slechts één van jullie dat doet.

129. Probeer kunstzinnige foto’s van elkaar te maken op verschillende locaties

Doe je voor als fotografen. Iedereen waardeert een goede foto van zichzelf. En zelfs als geen van jullie beiden een professional is, moet dat jullie er niet van weerhouden om te proberen een paar geweldige foto’s te maken. Kijk of je online wat fotografietips kunt krijgen voordat je op de date gaat.

130. Zoek een interessante buurt of buitenwijk en wandel en praat erover

Of het nu een superrijke wijk is of een historische wijk, zoek een coole buurt en loop er rond. Je zult verbaasd zijn over alle details die je al wandelend oppikt die je normaal gesproken tijdens het rijden misschien niet ziet.

131. Maak slow motion video’s met je telefoon

Op de meeste mobiele telefoons zit tegenwoordig een slow-motion functie. Je zou verbaasd zijn hoe cool alledaagse dingen eruit zien als je ze kapot slaat of verplettert. Je zou ook wat stunts kunnen doen. Een volwassene die iets probeert te doen wat hij als kind altijd deed, kan behoorlijk hilarisch zijn. Zorg er alleen voor dat je niet gewond raakt.

132. Ga naar het dichtstbijzijnde vliegveld voor een plek waar je vliegtuigen kunt zien opstijgen

Je moet een plek vinden die niet ongelooflijk lawaaierig is. We willen niet dat jullie je gehoor verliezen. Maar als je een goede plek kunt vinden, is het echt gaaf om deze gigantische buizen van metaal te zien die de zwaartekracht tarten.

133. Kijk in heel oude kranten of tijdschriften in de bibliotheek

Sommige mensen zullen dit super saai vinden, en sommigen zullen het buitengewoon interessant vinden. Het hangt allemaal af van de persoon. Maar het kan echt interessant zijn om uit te zoeken wat mensen 70 of 80 jaar geleden bezighield of interesseerde. Je zult waarschijnlijk merken dat er veel parallellen zijn met het nieuws van vandaag. Bovendien zijn oude advertenties echt cool. Vergeet alleen niet als je ze doorneemt om niet te luidruchtig te worden.

Romantische date ideeën

134. Neem een massage voor een stel

Dit is een van de duurdere ideeën op deze lijst, maar het is een geweldige manier om samen te ontspannen en wat downtime te hebben. Plan iets anders ontspannends voor daarna, zoals zitten op een bankje bij een meer om die chille vibe voort te zetten.

135. Houd een luxe picknick

De locatie is belangrijk, dus zoek een mooie plek uit in een plaatselijk park. Ga dan helemaal los met wijn (als drank is toegestaan), kaas, vleeswaren en stokbrood. Spreid een deken uit op de grond of aan een tafel, ontspan en geniet van elkaars gezelschap.

136. Films uit je jeugdavond

Zoek wat films die een grote invloed hadden op jullie beider jeugd, pop popcorn, en geniet van jullie trip down memory lane. Het zal een geweldige manier zijn om contact te maken op wat gemeenschappelijke grond, en je zult misschien verbaasd zijn over alle dingen die je je niet meer herinnert over je favoriete jeugdfilms.

137. Kook samen een nieuw recept

Zoek een recept voor iets dat geen van jullie beiden ooit heeft gemaakt en maak het. Het is gemakkelijk om te kletsen tijdens het koken en je krijgt er nog een etentje van ook. Je kunt zelfs het boodschappen doen voor ingrediënten onderdeel maken van de date. Een fles wijn of bier helpt het kookproces leuk te blijven.

138. Ontmoet elkaar in een bar, neem nieuwe identiteiten aan, en probeer elkaar op te pikken

Dit hangt er sterk vanaf of je van rollenspellen houdt of niet. En is zeker meer voor stellen die al een tijdje bij elkaar zijn. Dat gezegd hebbende, kan het een geweldige manier zijn om de dingen wat pittiger te maken.

139. Luister om de beurt naar elkaars favoriete liedjes

Dit date-idee werkt heel goed voor die stellen die van muziek houden. Je kunt elkaar kennis laten maken met geweldige muziek. Niets bindt mensen sneller dan het delen in iets waar je allebei van houdt.

140. Maak je eigen koppelvakantie inclusief traditioneel eten en activiteiten en vier die dan elk jaar

Maak je eigen feestdag die is aangepast aan jou en je date. Dit werkt beter voor gevestigde stellen en kan heel leuk zijn om een nieuwe traditie op te zetten. Je kunt het zelfs opdelen in twee data. De eerste datum voor het plannen en de tweede voor het vieren van de feestdag.

141. Kies een restaurant met een type keuken dat geen van jullie beiden ooit heeft geprobeerd en probeer het uit

Deze is een beetje een gok omdat je niet weet of jullie allebei het eten lekker zullen vinden of niet. Maar als jullie allebei avontuurlijk zijn ingesteld, kan het heel leuk zijn om samen een nieuwe keuken te ervaren. En je hebt allebei een natuurlijk gespreksonderwerp om op terug te vallen, het nieuwe eten! Het kan leiden tot een zeer gedenkwaardige date.

142. Roadtrip met sterren kijken

Zoek het gebied rond je stad met de minste lichtvervuiling, neem wat kussens en dekens mee, vergeet de muggenspray niet en geniet samen van de nachtelijke hemel.

143. Kussenfort feestje

Net als wat het klinkt, maak samen een kussenfort. En nu je volwassen bent, kun je het nog verbazingwekkender maken dan die je als kind maakte. Eenmaal binnen kun je doen wat je wilt, een film kijken, drinken en kletsen, knuffelen, gamen, wat jullie collectieve boten ook maar drijft!

Winter date ideeën

144. Een dateavond met een vreemd land als thema

Maak het eten van dat land, luister naar muziek van daar, drink drank van daar, kijk een film of tv-programma van daar. Het is een leuke manier om de tradities van een ander land te ervaren. Deze werkt het beste als je een land kiest waar je niet veel van weet.

145. Leer de regels van een sport waar je niet veel van weet en kijk samen naar een wedstrijd

Je kunt de sport bekijken in een sportcafé als er een wedstrijd gaande is of gewoon wat oude wedstrijden bekijken op internet. Er zijn daar geweldige sporten waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt.

146. Kies een recept, ga boodschappen doen, en maak samen een toetje

IJs is een geweldige keuze, er zijn tonnen DIY zelfgemaakte ijsmethoden. En het zou goed werken met het pick your own fruit date idee. Maar echt elk recept is een geweldige keuze.

147. Probeer kalligrafie te leren

Poging is hier dus het sleutelwoord. Je eerste paar pogingen zullen waarschijnlijk een beetje lachwekkend zijn, maar het is gemakkelijk om te beginnen omdat er genoeg video tutorials online zijn en beginnerspennen niet gek duur zijn. Dus, probeer het, heb geduld, en bedenk dat mislukkingen net zo leuk of leuker kunnen zijn dan successen.

148. Probeer ingewikkelde cocktails te maken

Dit is altijd erg leuk. Je kunt ofwel proberen een paar gekke cocktails/shots te maken waar recepten voor zijn, of je kunt proberen een originele cocktail te maken. Deze kan duur zijn als je helemaal los gaat, maar als je het juiste recept vindt, hoeft het niet al te gek duur te zijn.

149. Doe een dierenontmoeting

In een dierentuin, zoals zwemmen met dolfijnen of rondhangen met een tijger. We weten dat we de dierentuin al genoemd hebben, maar we vond dat dit een eigen plekje verdiende. Het kan best duur zijn, maar wat date-ideeën betreft is het iets wat geen van jullie beiden ooit zal vergeten.

150. Maak flipboekjes

Dit is een ander creatief date-idee dat misschien niet een hele avond vult, maar het is een geweldige manier om samen tijd door te brengen door iets creatiefs te doen. Het haalt de druk van het praten af door jullie allebei iets te doen te geven, en aan het eind heb je een leuk flipboekje. Je kunt ze zelfs samenvoegen, zodat waar de een ophoudt, de ander begint.

151. Samen bier brouwen

Hiervoor heb je een bouwpakket of een heleboel apparatuur nodig, en het kan een beetje duur worden. Helaas zullen jullie ook niet allebei het bier proeven dat jullie die dag samen gebrouwen hebben. Maar dat kan dan weer de volgende date night zijn. Dat alles gezegd hebbende, is samen iets doen echter zeer de moeite waard.

152. Kies een serie films waar jullie allebei van genieten, en houd een dag lang een filmmarathon in je pyjama.

Vergeet de popcorn niet! Dit is een behoorlijk chill date-idee voor wie graag thuis blijft. Enkele goede opties voor filmseries: Lord of the Rings, Star Wars, Avengers, Harry Potter, Die Hard, Bourne Identity, en The Fast and the Furious. Er zijn genoeg series om uit te kiezen.

153. Kijk een film die je allebei al vaak hebt gezien en probeer er memes van te maken

Er zijn zoveel memes van films en shows. Kies een film waar jullie allebei van houden en kijk wat voor memes je eruit kunt halen. Post ze op Reddit. Wie weet krijg je een paar upvotes en kunnen mensen je meme gebruiken of aanpassen.

154. Schrijf brieven aan mensen die ze misschien willen hebben of mensen die ze niet willen hebben

Zijn jullie allebei gepassioneerd over iets? Schrijf een brief aan iemand. Hou je van een beroemdheid of muzikant? Schrijf ze een fanbrief. Schrijf een heleboel brieven naar een heleboel mensen. Je plaatselijke vertegenwoordiger, beroemdheden, bedrijven, gevangenen, willekeurige penvrienden in verschillende landen. Mensen onderschatten de kracht van een handgeschreven brief. Misschien hoor je wel iets van ze terug!

155. Houd een kookwedstrijd met wat voor eten je in jouw of hun huis hebt.

Als jullie allebei comfortabel zijn met het bezoeken van het huis van de ander tijdens een date of als jullie samenwonen, kan dit een leuke manier zijn om de avond door te brengen. Het dwingt jullie beiden om creatief te zijn en kan tot hilarische resultaten leiden.

Ideeën voor een dubbeldate

156. Zoek een wereldrecord en probeer het te verbreken

Er zijn wat gekke wereldrecords te vinden. Zoek er een paar die je leuk lijken om te proberen, en probeer het. Je zult het record waarschijnlijk niet verslaan, maar we weten zeker dat jullie het met plezier zullen proberen. En als je het wel verslaat, hoe gaaf zou dat zijn, in het bijzijn van je date nota bene!

157. Ga naar een rolschaatsbaan

De kans is groot dat je een rolschaatsbaan in je stad hebt, en de kans is groot dat je die al heel lang niet meer bezocht hebt. Dus, ga erheen, rijg je veter aan, en kijk hoeveel je je herinnert van schaatsen.

158. Darten of poolen

Ga naar een bar met darts of pool en probeer het eens. Er zijn veel dart- en poolspelletjes om te proberen, dus zoek de regels op van een spel dat niemand van jullie gespeeld heeft en probeer het uit. Misschien vind je poolen of darten leuk, of ga je gewoon terug naar de bar. Hoe dan ook, een overwinning!

159. Doe een thematische fotoshoot

Tijd om je helemaal te verkleden en gek te doen. Je kunt het bij één thema houden of een paar thema’s proberen. Professionele fotoshoots zijn altijd geweldig, maar deze werkt net zo goed met mobiele telefooncamera’s.

160. Ga paintballen

Zo, deze is misschien wat heftig als ze nog nooit zijn gaan paintballen. Als je het nog nooit geprobeerd hebt, ga er dan voor. Het is een explosie. Zorg wel dat je een beetje prikkende pijn kunt verdragen. Zit wel in hetzelfde team, het is niet nodig om je date gek te maken door hem te besprenkelen met paintballs.

161. Maak een treinreis

Pak samen de trein naar een leuk onbekend dorp in de buurt, of wellicht een stuk verder. Als je elkaar al langer kent voelen jullie je misschien comfortabel om ergens te overnachten.

162. Speel samen laser tag

Niet zo leuk als paintball, maar ook minder duur en minder pijnlijk. Zorg wel dat je date er klaar voor is. Laser tag, ook al is het best geweldig, is niet ieders idee van een leuke date.

163. Ga fruit plukken bij een pluk je eigen fruitboerderij

De meeste steden zullen een boerderij hebben waar je kunt betalen om je eigen fruit te plukken. Je kunt het mee naar huis nemen en vers eten of er een toetje van maken. Hoe dan ook, het geeft je een kans om het huis uit te gaan en te kletsen terwijl je samen iets doet.

164. Maak je eigen Olympische Spelen waar jullie allebei aan mee kunnen doen

Dit werkt geweldig voor dubbele afspraakjes of met slechts twee personen. Maak van de evenementen dingen die jullie allebei even goed of slecht kunnen (hoogste kaartstructuur, snelste puzzel voltooid, etc.). Zorg er alleen voor dat je er niet TE competitief mee wordt. Je kunt ook alles op alles zetten en medailles laten uitdelen.

165. Zoek “challenge” op YouTube

Het spreekt voor zich dat je jezelf moet filmen terwijl je de uitdagingen doet. Ga alleen niet te ver en eindig niet in het ziekenhuis, want dat levert misschien een goed verhaal/video op, maar het zou een waardeloze date zijn. Veel plezier ermee en kijk hoe gek je date kan zijn.

166. Zoek het dichtstbijzijnde meer

Als je een picknick meeneemt, kun je er een dag van maken. Natuurlijk is deze erg afhankelijk van het weer, dus je zult moeten beslissen of het een mooie dag wordt. Maar zelfs als het slecht weer is, hebben we genoeg andere date ideeën die ook leuk zijn voor binnen afspraakjes.

167. Karaoke-bar

Deze kan een beetje hit or miss zijn, want in sommige karaoke barren is het een beetje uitdagend om een gesprek te voeren met al het lawaai. Maar je zult zeker iets hebben om na afloop over te praten, en als een van jullie of allebei het podium opgaat, wordt het zeker een gedenkwaardige avond.

168. Zet een hindernisbaan op in de achtertuin of in een park

Dit is een hele leuke voor dubbeldates. Elk stel is een team en het leidt vaak tot hilarische capriolen. Vergeet alleen niet, zoals met alle competitieve date-ideeën, probeer het niet te serieus te nemen. Oh, en probeer jezelf niet te verwonden.

169. Ga naar een speelgoedwinkel, koop goedkope auto’s, en race/crash/vernietig ze dan.

Er zijn allerlei leuke dingen die je kunt doen. Zet parcoursen en sprongen op. Met ze racen. Speel tikkertje met ze. Goedkoop is wel de sleutel. Sommige RC auto’s kunnen erg duur worden.

Leuke date ideeën

170. Begin samen een nieuwe taal te leren

Zeker, je kunt een paar van de populairdere leren. Maar waarom probeer je niet eens een ongewone taal. Het zou geweldig zijn om een taal te hebben die jullie allebei kennen, maar de meeste mensen om je heen niet.

171. Koop en lees samen wat stripboeken

Nogmaals, jullie zullen allebei op zijn minst een voorbijgaande belangstelling voor stripboeken moeten hebben. Maar als jullie dat allebei doen, kan het leuk zijn om aan een nieuwe serie te beginnen die je nog niet eerder hebt gelezen. Probeer er een te kiezen waar jullie beiden niet veel van weten. Op die manier kunnen jullie het allebei met een frisse blik ervaren.

172. Maak om de beurt een tekening

Eén persoon tekent een deel, en dan doet de ander het volgende deel. Of als je een echt interessant plaatje wilt, tekent de ene persoon tot een timer afloopt en dan gaat de volgende persoon.

173. Ga samen henna-tatoeages laten zetten

Het is net als samen gewone tatoeages laten zetten, maar een veel lagere inzet. Zorg er alleen voor dat het niet op een plek is die je werk verstoort, ze blijven 1 tot 4 weken zitten.

174. Maak een collage

Test je kunstenaarschap door een collage te maken, het duurt even en geeft jullie beiden veel tijd om te kletsen en elkaar te leren kennen. Bovendien gaat het vrij goed samen met drankjes.

175. Koop wat goedkope aquarelverf, pak een tekenblok, maak portretten van elkaar of duellerende landschappen.

Een geweldig idee als jullie allebei vreselijk zijn in schilderen of allebei aspirant-schilders zijn. Als een van jullie veel beter is dan de ander, is dit misschien niet de beste keuze. Als jullie allebei verschrikkelijk goed kunnen schilderen, kan het een hilarische manier zijn om een afspraakje door te brengen. En als jullie allebei goed zijn in schilderen, krijg je een band over jullie liefde voor kunst.

176. Ga bowlen

In bijna elke stad is wel een bowlingbaan te vinden. De kans is groot dat je al een tijdje niet meer hebt gebowld. Ga het eens proberen. Als er een extreem verschil is in vaardigheden wil je misschien geen score bijhouden, maar er misschien gewoon een leersessie van maken.

177. Drink en schrijf grappige rijmpjes

Dit is een ander kort date-idee dat heel goed werkt als je het mengt met andere date-ideeën. Alles wat je nodig hebt is wat drank, een pen, en papier of mobiele telefoon.

178. Nieuw eten

Probeer wat nieuwe etenswaren uit waarvan je geen idee hebt of je ze lekker zult vinden of niet. Pak een stel fruit uit de supermarkt dat je nog nooit hebt gegeten. Pak een stel snacks/eten/dranken uit een internationale levensmiddelenwinkel waarvan je geen idee hebt hoe ze smaken. Houd een nieuwe-smaakjes-avond. Je zou ook elk van je reacties kunnen filmen.

179. Fancy fast food feest

Kleed je op je mooist en gebruik je mooiste borden, glazen en zilverwerk en kaarsen en houd een chique fastfoodmaaltijd. Dat kan thuis of in het fastfoodrestaurant. Ga super deftig en verfijnd te werk met je hamburger en frietjes. Je zou het zelfs kunnen combineren met een mooie doos wijn.

180. Ga samen bloed doneren

Dit is een veel korter date-idee, maar het kan gemakkelijk worden toegevoegd aan een ander date-idee. Het is zeker geen typisch date idee, maar bloed geven is een geweldig iets om te doen, dus waarom zou je het niet samen doen?

181. Speel de gemene kunstkenner

Ga naar een museum of historische locatie. Doe alsof je de gids of expert bent en verzin schandalige “feiten” over de kunst of de geschiedenis van het gebied voor je date. Wissel dan van rol. Bonuspunten als je willekeurige mensen oppikt voor je rondleidingen.

182. Antiekwinkel creativiteit

Verzin geschiedenissen voor de voorwerpen, koop oude foto’s en verzin identiteiten en stop ze misschien in een fotoalbum, koop een oud apparaat of machine en probeer die te gebruiken, restaureer een oud meubelstuk. Antiekwinkels hebben veel leuke spullen in huis. Jullie zullen allebei waarschijnlijk thuiskomen met wat leuke snuisterijen of decoraties voor jullie huis. Bovendien mag je raden waar sommige oude gereedschappen/apparaten voor gebruikt werden. Veel om over te praten en te bekijken in antiekwinkels.

183. Ga naar een aquarium of aquariumwinkel

Geef de vissen een naam en verzin achtergrondverhalen voor ze. Creëer een beetje denkbeeldig drama voor ze, alsof het gevinde soapfiguren zijn.

184. Doe een fotohokjestocht en maak domme foto’s bij elk hokje dat je kunt vinden.

Het is een perfect excuus om dom te doen. Onderweg naar het volgende hokje kun je plannen welk thema je gaat doen voor je volgende set.

185. Zoek een project op Pinterest en maak het samen

Dit werkt goed omdat het jullie allebei samen aan het werk zet. En als je het project af hebt, kun je met trots kijken naar je creatie, of als het minder dan perfect is, kun je altijd hartelijk lachen. Bovendien zijn er zoveel projecten dat je er zeker een vindt waar jullie allebei enthousiast over zijn.

186. Kijk een film in het park of in een drive-in bioscoop

Als er geen drive-ins in je omgeving zijn, maak er dan zelf een. Koop wat snacks, zoek een schilderachtige plek om te parkeren, pak een tablet en leg die op het dashboard.

187. Koop een paar vliegers en ga ermee vliegen, als het weer het toelaat natuurlijk

Wie houdt er niet van vliegeren? En wanneer heb jij voor het laatst gevlogen? Dit is zo’n romkom-idee, maar het zal leuk zijn. Perfect voor een uitstapje naar het park.

188. Maak een poster voor een fictieve band of film of eentje voor een echte die jullie allebei leuk vinden

Dit kan een heel leuk project zijn. Laat je fantasie de vrije loop en probeer het zo grappig mogelijk te maken. Als je echt helemaal los wilt gaan, kun je het bij een drukkerij laten afdrukken en ophangen. Het zou een geweldig aandenken zijn aan een geweldige date.

189. Koop een lading boetseerklei en kijk wat je kunt maken

Dit is een beetje een korte activiteit, maar het is geweldig om te doen in het park of als avondactiviteit thuis met wat wijn. Laat je innerlijke kunstenaar los en maak wat hilarische creaties.

190. Doe alsof je een ultra-rijk stel bent, maak een proefrit in dure auto’s of ga huizen bezichtigen

Het kan heel leuk zijn om te doen alsof je iemand anders bent. Je kunt voor jezelf ook valse namen en achtergrondverhalen verzinnen. Kijk hoe goed je dat voor elkaar krijgt.

191. Leer over de plaatselijke geschiedenis en bezoek enkele historische plekken

Oké dus niet iedereen is geïnteresseerd in geschiedenis, maar dit kan een geweldige manier zijn om meer te leren over je stad. En je reist rond naar plekken in je stad die je misschien nog niet bezocht hebt. Je zou verbaasd zijn hoeveel fascinerende geschiedenis er in elke stad is.

192. Een Sfeervolle Picknick In Het Park

Een sfeervolle picknick in het park is een romantische en intieme manier om tijd door te brengen met je partner. Pak een mand vol met lekkernijen en spreid een deken uit in een rustig gedeelte van het park. Je kunt genieten van heerlijk eten, een goed glas wijn, en elkaars gezelschap terwijl je geniet van de mooie omgeving.

193. Een Romantische Boottocht Bij Zonsondergang

Een boottocht bij zonsondergang is een van de meest romantische manieren om tijd door te brengen met je partner. Vaar langs de kustlijn terwijl de zon ondergaat, en geniet van het prachtige uitzicht en de rustige sfeer. Het is een perfecte manier om te ontspannen en te genieten van elkaars gezelschap.

194. Een avontuurlijke ballonvaart

Een ballonvaart is een geweldige manier om samen te genieten van een avontuurlijke en spannende ervaring. Je kunt genieten van het prachtige uitzicht vanuit de lucht en een uniek perspectief op de omgeving krijgen. Het is een onvergetelijke ervaring die jullie nog lang zullen bijblijven.

195. Een culinaire wandeling door de stad

Een culinaire wandeling door de stad is een heerlijke manier om tijd door te brengen met je partner en tegelijkertijd de lokale keuken te ontdekken. Je kunt samen genieten van verschillende gerechten en drankjes terwijl je door de stad wandelt en de bezienswaardigheden bekijkt.

196. Een filmavond thuis met zelfgemaakte popcorn

Een filmavond thuis is een gezellige en ontspannen manier om tijd door te brengen met je partner. Maak zelfgemaakte popcorn en kies een romantische film uit die jullie beiden leuk vinden. Je kunt lekker knus op de bank zitten en genieten van elkaars gezelschap.

197. Een ontspannen dag in de Spa

Een dagje in de spa is een geweldige manier om samen te ontspannen en te genieten van een rustige sfeer. Je kunt genieten van verschillende behandelingen, zoals massages, gezichtsbehandelingen en hot tubs. Het is een geweldige manier om te ontspannen en te genieten van elkaars gezelschap.

198. Een romantische rit in een koets

Ervaar de romantiek van vervlogen tijden met een romantische rit in een koets. Maak een tocht door de stad of het platteland terwijl jullie genieten van het uitzicht en elkaars gezelschap. Het is een onvergetelijke manier om samen tijd door te brengen.

199. Een kookcursus samen volgen

Een kookcursus samen volgen is een leuke en creatieve manier om tijd door te brengen met je partner. Leer nieuwe gerechten koken en geniet samen van het heerlijke eten dat jullie hebben gemaakt. Het is een geweldige manier om als koppel te groeien en nieuwe dingen te leren.

200. Een dagje op het strand

Een dagje op het strand is een ontspannen en leuke manier om samen tijd door te brengen. Ga zwemmen, zonnen en geniet van de zeebries terwijl je geniet van elkaars gezelschap. Het is een geweldige manier om te ontspannen en te genieten van de natuur.