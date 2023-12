Beste crypto investeringen voor het einde van 2023

Het einde van het jaar is in zicht en met de feestdagen om de hoek, is het een drukke periode. Zo ook in crypto land. Er is nog van alles aan het schommelen en mocht je in de laatste weken nog crypto investeringen willen doen, zijn er een paar crypto’s die hier nog geschikt voor zijn. Benieuwd naar welke dat precies zijn, lees dan snel verder.

Bitcoin ETF Token

De Bitcoin ETF Token is een nieuwe crypto, die heel goed de ontwikkelingen rondom de mogelijke goedkeuring van de SEC voor spot Bitcoin ETF’s volgt. Er zijn een paar grote bedrijven, zoals Fidelity, BlackRock en Invesco, die eerder dit jaar al een aanvraag hebben ingediend voor deze ETF’s. Het is nog wel even wachten, want er wordt verwacht dat de beslissing pas over een aantal maanden wordt gemaakt.

Dit project hoopt aanzienlijke voordelen te kunnen bieden aan investeerders via zijn deflatoire token, BTC ETF. Het project heeft vijf mijlpalen vastgesteld, waaronder de goedkeuring van de Bitcoin ETF’s, de groei van de…