Beste Soorten Broeken om te Dragen bij een Dikke Buik

De juiste jeans vinden is cruciaal als je een buikje hebt. Jeans kunnen moeilijk te shoppen zijn, omdat veel jeans je buik meer kunnen laten opvallen en je daarom zelfbewust maken.

Daarom hebben we dit artikel samengesteld om je te helpen die perfecte jeans te vinden!

Styling doel

Kies altijd voor jeans met een hoge tailleband. Een hoge tailleband die op of boven de navel zit, kan helpen om de buik glad en plat te maken, dus zoek naar jeans met een wijdere tailleband en vermijd iets dat te strak of te beperkend zit.

Kies voor jeans met een donkere wassing. Donkere wassingen zijn over het algemeen slanker en kunnen helpen om een meer gestroomlijnd uiterlijk te creëren.

Overweeg het dragen van shapewear, omdat het een geweldig hulpmiddel kan zijn om een gladder silhouet te creëren en bobbels te verminderen. Zoek naar shapewear die comfortabel zit en goed aansluit, en draag het onder je jeans voor extra ondersteuning.

Kies de juiste beenstructuur door te gaan voor nette en gestroomlijnde pasvormen. Getailleerde naden zorgen voor een slanker en langer onderlichaam.

Beste jeans om te dragen als je een dikke buik hebt

Het dragen van jeans kan lastig zijn voor een vrouw met een dikke buik, omdat jeans beperkend zijn door het denim materiaal. Maar met de juiste jeans kun je absoluut pronken met een flatterende look zonder je al te bewust te zijn van je dikke buik.

1. Stretchy jeans

Jeans van elastische stoffen geven een nauwsluitende omhelzing die een dikke buik helpt verbergen. Merk op dat we het hier hebben over rekbare soorten denim en niet over jeans die lijken op de dunheid en rekbaarheid van leggings.

De rekbare stof van deze jeans kan helpen om de buik glad en plat te maken, waardoor een meer gestroomlijnd silhouet ontstaat. De spandex zorgt ervoor dat de jeans zich naar het lichaam vormt en een flatterende en comfortabele pasvorm heeft.

Dit kan helpen om die bobbel in je buik waar je je zo bewust van bent te verbergen – op een heel subtiele manier. Combineer je stretch jeans met een mooie vloeiende top en je bent klaar om te gaan!

2. Donkere jeans

Donkere jeans zijn effectief om een dikke buik te verbergen omdat ze een algeheel afslankend effect op het lichaam hebben. Het is al algemeen bekend dat donkere kleuren in staat zijn om wat van je gewicht af te snijden door je er slanker uit te laten zien.

Dit komt omdat donkere kleuren licht absorberen in plaats van het te weerkaatsen om een afslankend effect op het lichaam te creëren. Dit komt omdat donkere kleuren de verschijning van schaduwen en highlights die de aandacht vestigen op verschillende delen van het lichaam, waaronder de buik, minimaliseren.

Als je kiest voor donkere jeans met een hoge taille, kun je je dikke buik meteen camoufleren zodat het veel gemakkelijker is om hem te combineren met kortere topjes.

3. Gestructureerde jeans met rechte pijpen

Jeans met rechte pijpen kunnen een geweldige optie zijn voor vrouwen met een dikke buik, omdat ze verschillende voordelen bieden die kunnen helpen bij het creëren van een flatterend silhouet. Door de nette structuur valt de buik minder op en worden de verhoudingen van je onderlichaam gelijkmatiger.

Ze hebben een rechte snit van de heup tot de enkel, wat betekent dat ze niet aan het lichaam kleven zoals skinny jeans of uitlopen zoals bootcut jeans. Dit zorgt voor een meer gebalanceerde en naadloze look, die ook nog eens kan helpen om de aandacht weg te leiden van de buikstreek.

4. Jeans met hoge taille

De hoog oplopende tailleband van deze jeans is als een zachte knuffel voor je middengedeelte. Hij zit op of boven de navel en geeft een gevoel van geborgenheid en steun waar jeans met een lagere taille gewoon niet aan kunnen tippen, en maakt de buik visueel platter waardoor een meer gestroomlijnd silhouet ontstaat.

Maar het gaat niet alleen om praktisch nut en een visueel aantrekkelijke manier om een dikke buik te verbergen, maar ook om het feit dat jeans met hoge taille ongelooflijk stijlvol en veelzijdig zijn. Ze grijpen terug naar de vintage mode met hun ingesnoerde taille en beenverlengende functie.

5. Mid-rise jeans

Mid-rise jeans kunnen een goede optie zijn voor vrouwen met een dikke buik omdat ze bedekking en ondersteuning bieden rond de taille. Mid-rise jeans zitten net onder de navel, waardoor de buik wordt bedekt zonder ongemak of een onflatteuze bobbel.

Mid-rise jeans kunnen ook helpen om de illusie van een meer gedefinieerde taille te creëren door op het smalste deel van de taille te zitten, wat vooral nuttig kan zijn voor mensen met een korter bovenlichaam omdat jeans met hoge taille voor hen onhandig kunnen lijken. Dit helpt om een zandlopervorm te creëren, waardoor de aandacht minder naar de buik gaat.

6. Bootcut spijkerbroek

Een andere geweldige optie voor vrouwen met een dikke buik is een bootcut jeans. Dat komt omdat ze een evenwichtig en proportioneel silhouet creëren dat de buik helpt te minimaliseren.

Bootcut jeans hebben een licht uitlopende beenopening die de proporties van het lichaam in balans brengt. De gulp aan de onderkant van de jeans zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van het volume, waardoor de buik minder opvallend lijkt.

Daarnaast hebben veel bootcut jeans een hoog oplopende tailleband die boven de navel zit, wat kan helpen om uitstulpingen rond de taille glad te strijken. Dit helpt om een meer gestroomlijnd silhouet te creëren en voorkomt een “muffin top” of overtollige buik.

Voorzichtig met skinny jeans

Het dragen van hele strakke skinny jeans als je een dikke buik hebt is als het proberen een vierkante pin in een rond gat te passen – het werkt gewoon niet! We weten dat skinny jeans er heel sexy uit kunnen zien, maar als de pasvorm niet goed is, dan is het gewoon een grote fashion faux pas.

Erg strakke skinny jeans kunnen een silhouet creëren dat je dikke buik accentueert. In plaats van een gladde en gestroomlijnde vorm te creëren, kan een strakke jeans de bobbels rond je buik benadrukken.

Het vestigt ook de aandacht op je buik, wat misschien niet het deel van je lichaam is dat je wilt benadrukken. In plaats van een evenwichtige en evenredige look te creëren, kan een strakke jeans je buik groter en prominenter laten lijken.

Vermijd jeans met zware versieringen

Als je een dikke buik hebt, moet je jeans met zware versieringen zoals borduursels of grote zakken vermijden, omdat deze details extra omvang aan je onderlichaam kunnen geven en de aandacht op je buik kunnen vestigen.

Zware versieringen vestigen de aandacht op het gebied dat ze bedekken, wat betekent dat ze de aandacht op je buik kunnen vestigen. Dit kan onflatteus zijn en je een ongemakkelijk gevoel geven.

Ze kunnen ook de balans van je lichaamsvorm verstoren, waardoor je er onevenredig uit kunt zien. Dit kan vooral opvallen als je een dikke buik hebt, omdat de extra massa de balans van je silhouet kan verstoren.

Vermijd knopen aan de voorkant

Een spijkerbroek met knopen aan de voorkant is een spijkerbroek met een rij knopen aan de voorkant in plaats van een rits. Ze kunnen voor veel mensen een stijlvolle en trendy optie zijn, maar als je een dikke buik hebt, kun je ze om een paar redenen beter vermijden.

De rij knopen aan de voorkant van de jeans kan extra massa aan je middengedeelte toevoegen, waardoor je buik groter lijkt dan hij eigenlijk is. Dit kan onflatteus zijn en het zal je zeker meer zelfbewust maken over je dikke buik.

Ook kunnen de knopen aan de voorkant van de spijkerbroek extra druk op je buik uitoefenen, wat kan leiden tot buikuitloop en onflatteuze bobbels.

Voorzichtig met lichte jeans

In tegenstelling tot jeans met een donkere wassing is een jeans met een lichte wassing duidelijk iets wat je moet vermijden als je een dikke buik hebt.

Je moet jeans met een lichte wassing vermijden als je een dikke buik hebt, omdat lichte kleuren de neiging hebben om de aandacht te vestigen op de gebieden die ze bedekken. Dit betekent dat jeans met een lichte wassing je buik prominenter kan laten lijken en ongewenste aandacht op je middengedeelte kan vestigen.

Jeans met een lichte wassing weerkaatsen licht en geven een volumineuzer uiterlijk. Dit betekent dat ze je buik groter kunnen laten lijken dan hij eigenlijk is, wat onflatteus kan zijn.