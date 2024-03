Besi schiet omhoog op kwartaalcijfers

De koers van Besi is donderdag met 11,1% gestegen tot 172,95 euro. De reden is het resultaat over het vierde kwartaal.

De resultaten van Besi in het vierde kwartaal van 2023 waren goed. De omzet van €159,6 miljoen, de nettowinst van €54,9 miljoen en de nieuwe bestellingen van €166 miljoen waren allemaal beter dan verwacht. Daar staat tegenover dat de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2024 tegenvielen. Voor de omzet wordt een daling van 5 à 15% verwacht, wat neerkomt op €135 à €151 miljoen.

Onlogisch zijn die getallen niet. Besi maakt chipmachines voor het verpakken van chips in eindproducten en zit daarmee aan het einde van de productieketen. Enerzijds werden consumenten door de macro-economische omstandigheden in 2023 kritischer over de aanschaf van bijvoorbeeld consumentenelektronica en elektrische auto’s. Aanbieders maakten eerst de bestaande voorraad chips op voordat nieuwe werden besteld. Dat geldt niet in de laatste plaats voor China waar de economie last…