Besi onderuit. Waar ligt bodem?

Het aandeel Be Semiconductor Industries NV (Besi) daalde aanzienlijk met 6,0% en sloot op 153 euro.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 12 september 2023, toen de daling 6,0% was. Technisch ziet het er echter goed uit, meent Investtech. “Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 127 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

De huidige zaagtandbeweging heeft veel weg van die van juli vorig jaar. Deze werd gevolgd door een scherpe correctie. Dat zou leiden tot een daling naar 137 euro, de bodem van de bandbreedte.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!