Besi kansrijk op weg naar oude high

Het aandeel Be Semiconductor Industries NV (BESI) steeg 3,3% en verbrak de 100-puntengrens.

Het slot was op 101 euro en het aandeel is niet hoger gesloten sinds 11 september. De afgelopen week is het aandeel 13,9% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit, meent Investtech. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.

De markt lijkt te werken aan een aanval op de weerstand van 110 euro.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!