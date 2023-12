Besi en ASMI grote beurswinnaars 2023, Philips toont herstel

Leestijd: 2 minuten

De chipbedrijven Besi en ASMI zijn de grote beurswinnaars van 2023. De Nederlandse chipbedrijven wisten ondanks de huidige zwakke omstandigheden in de chipmarkt sterke resultaten te boeken. De chipsector profiteerde daarbij ook van het optimisme rond de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Voor AI-toepassingen, zoals de populaire chatbot ChatGPT, zijn veel hoogwaardige chips nodig.

Besi werd dit jaar maar liefst 150 procent meer waard en was daarmee veruit de sterkste stijger van de 25 fondsen in de Amsterdamse AEX-index. ASMI volgde met een jaarwinst van ruim 100 procent. Zowel Besi als ASMI wisten dit jaar nieuwe recordstanden te bereiken.

Philips wist in 2023 eindelijk wat te herstellen van de koersverliezen in de afgelopen jaren en werd 50 procent meer waard. Het zorgtechnologiebedrijf zag in 2022 nog meer dan de helft van zijn waarde verdampen door de problemen met zijn beademingsapparatuur en was daarmee dat jaar het slechtst presterende…