Besi blijft onder druk staan

Het aandeel Be Semiconductor Industries NV (BESI) eindigde op 96,64 euro na een daling van 6,0%, en verbrak hiermee de 100-puntengrens.

De vorige keer dat het aandeel lager stond was op 7 juli. Het aandeel doorbrak de steun bij 100 euro in een dubbele-top patroon. Dit genereerde volgens Investtech een verkoopsignaal met een toenemend handelsvolume: “Een verdere daling tot 91,97 euro in de loop van drie maanden is waarschijnlijk.”

