Besi biedt nog een enorme potentie

Het aandeel Be Semiconductor Industries NV (BESI) steeg met zoveel als 3,6% en eindigde op 133 euro.

Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 2 november 2023, toen de stijging 3,8% bedroeg. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.

Goldman Sachs vindt BE Semiconductors een koopkandidaat vanwege belangrijke groeifactoren als de ontwikkeling van geheugen met hoge bandbreedte ter ondersteuning van AI. Enkele erg optimistische analisten zien de koers van Besi stijgen naar 165 euro – dat is 24% boven de huidige koers.

