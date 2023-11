Beschuldigingen Ethereum en Bitcoin stijgt

Een paar dagen na de veroordeling van SBF, de oprichter van het crypto-handelsplatform FTX, op alle 7 aanklachten van fraude (de uitspraak voor de andere 5 aanklachten en de straf zijn nog in afwachting – hij riskeert tot 115 jaar gevangenisstraf), worden nu serieuze beschuldigingen geuit tegen Vitalik Buterin en Joseph Lubin, de mede-oprichters van Ethereum.

Als het bewijs de beschuldigingen volgt, is er dan een toekomst voor dit ecosysteem? Met nog verdergaande gevolgen, omdat het lijkt alsof de Amerikaanse autoriteiten betrokken zijn.

Wat er tot nu toe is gebeurd:

De voormalige adviseur van de Ethereum Foundation, Steven Nerayoff, Esq., LL.M. (advocaat), beweert op X dat Buterin zich verrijkt zou hebben door machtsmisbruik in de vorm van marktmanipulatie. Dit is een bekend fenomeen in de industrie (helaas). Maar de details hier zijn echt explosief.

De volgende beschuldigingen zijn gedaan door Steven en/of TruthLabs (@boringSleuth op X), die naar verluidt achtergrondonderzoek…