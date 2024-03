Bescherm je privacy met Firefox Focus

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Een internetbrowser bewaart allerlei informatie, zonder dat je dat misschien doorhebt. Firefox Focus doet er daarentegen alles aan om je privacy te bewaren. Overal op het internet word je gevolgd. Elke website die opent, vraagt om cookies te accepteren en je browser zelf werkt natuurlijk beter als je een account aanmaakt die je zoekgeschiedenis bijhoudt en synchroniseert met andere apparaten. Mozilla, ontwikkelaar van de Firefox-browser, heeft daar iets op gevonden. Ze hebben namelijk een aangepaste (nog meer) privacygerichte versie van hun browser ontwikkeld, onder de naam Firefox Focus.

Stap 1 / Downloaden op je smartphone

Belangrijk om te weten, is dat Firefox Focus momenteel alleen beschikbaar is voor smartphones en tablets. Je kan het downloaden in de Google Play Store en Apple App Store. Het gaat hier dus om een losse app en geen…