Beroemde econoom claimt dat sterke economie slecht nieuws is voor Amerikaanse centrale bank

De beroemde econoom Nouriel “Dr. Doom” Roubini verbaast zich erover dat de Amerikaanse economie solide blijft draaien, ondanks de agressieve renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank. Terwijl andere economieën nu richting een recessie gaan, is daar in Amerika nog geen sprake van. Volgens Roubini is dat een probleem voor de Amerikaanse centrale bank.

Probleem voor Amerikaanse centrale bank

“Het is verrassend dat, gegeven de hoeveelheid economische verkrapping die we zien, sommige economieën overeind blijven. Maar de meest weerbare economie is die van de Verenigde Staten.

De Eurozone gaat richting een oppervlakkige recessie, terwijl China een structureel probleem is. […] Amerika is echt de ster van de show op dit moment”, aldus Roubini.

Voor de Amerikaanse centrale bank is dat minder leuk, omdat een groeiende economie betekent dat er opwaartse druk op de inflatie blijft en dat de rente…