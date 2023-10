Bernice uit Boer Zoekt Vrouw is stiekem gewoon de allerlekkerste boerin van alle BZV-seizoenen

Boerin Bernice scoort nu al ontzettend goed bij de kijker van Boer Zoekt Vrouw. Zouden ze haar stiekem de allermooiste boerin vinden?

Zouden de kijkers boerin Bernice de knapste boerin vinden?

De knappe boerin Bernice scoort hoge ogen met haar optreden in het programma Boer Zoekt Vrouw. Daar is de knappe boerin bezig met haar zoektocht naar de liefde. Als het aan de mannen ligt die zich hebben opgegeven zal dit wel goed komen. Het is deze week de logeerweek en het is maar de vraag of de bronstige boerin zich in kan houden met al die mannen om haar heen. Dat valt nog te zien, maar boerin Bernice is in ieder geval bij het publiek ook lekker populair. Zo spreekt men al van de knapste boerin sinds jaren.

Wat is er zo leuk aan boerin Bernice?

De heerlijke boerin Bernice is dus duidelijk de knapste deelneemster aan Boer Zoekt Vrouw tot nu toe.