Berghuis probeert de nieuwe spelers bij Ajax zo goed mogelijk te helpen

Steven Berghuis (31) is bij Ajax volop bezig om de nieuwste aanwinsten zich op hun gemak te laten stellen in Amsterdam. De middenvelder kampte in de voorbereiding met wat blessures en zit in de eerste drie duels in de Eredivisie een schorsing uit, toch drukt hij achter de schermen zijn stempel. “Als je bij een nieuwe club komt, ben je per definitie iets ongelukkiger dan je daarvoor was. Dat weet ik uit eigen ervaring.”

Volgens Berghuis heeft dat te maken met een verandering in de omgeving van een speler. “Alles is nieuw, dan is het gewoon fijn als jongens je herkennen, je kwaliteiten zien en stimuleren om zo snel mogelijk het optimale te laten zien”, legt hij uit op het clubkanaal van Ajax. Daarom hoopt de routinier nieuwe jongens zich op zijn gemak te laten voelen. “Als nieuwe speler ben je vaak terughoudender, je kijkt de kat uit de boom. Dat wil ik erkennen en stimuleren. Maar dat doe ik niet alleen, iedereen pakt zijn rol daarin. Ook de technische staf.”