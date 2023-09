Berenberg zet koopadvies op RELX

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het volgen van het aandeel RELX hervat met een koopadvies en een koersdoel van 32,70 Britse pond. Dit bleek uit een analistenrapport van de zakenbank.

Berenberg stelde in het rapport dat de omzet van het dataconcern een hoge kwaliteitsmix kent, waarmee de recente versnelling niet louter een post-corona-effect is, maar duurzaam is.

De analisten noemden RELX een groei-aandeel voor de lange termijn. De komende jaren zal de omzet van het bedrijf gemiddeld met 6 procent per jaar groeien, voorziet Berenberg, en de winst per aandeel zelfs met 9 procent.

Met een CEO en CFO die sinds respectievelijk 2009 en 2014 in functie zijn, is vertrek van één van beide volgens Berenberg één van de risico’s voor RELX. Daarnaast is het renteklimaat van belang, aangezien RELX veel schuld met variabele rentekosten heeft. Een eventuele nieuwe lockdown is volgens de bank van grote invloed op het onderdeel Exhibitions.

Het aandeel RELX sloot dinsdag op het…