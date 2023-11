Bepalend moment in crypto: Groot aantal Bitcoin en Ethereum opties verlopen

We naderen een cruciaal moment voor de cryptomarkt: opties van Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) ter waarde van $1,58 miljard staan op het punt te verlopen. Deze aanzienlijke waarde van opties die hun vervaldatum bereiken, kan significant de prijsbewegingen van zowel Bitcoin als Ethereum beïnvloeden.

Invloed van vervaldatums opties op Bitcoin en Ethereum koers

Opties zijn financiële derivaten die beleggers het recht geven, maar niet verplichten, om een bepaald activum (zoals aandelen, valuta, grondstoffen of cryptocurrencies) te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs op een toekomstige vervaldatum. In dit geval gaat het om 35.000 BTC-opties en 270.000 ETH-opties, met een gecombineerde marktwaarde van respectievelijk $1,28 miljard voor Bitcoin en $530 miljoen voor Ethereum.

Het “max pain point” is een term in de optiehandel die het prijsniveau aangeeft waarbij de meeste opties waardeloos verlopen, wat maximale verliezen voor optiehouders betekent. Voor…