Bennie Muller, de Ajax-icoon die de Europese gloriejaren nét misliep – Voetbal International

De fameuze mistwedstrijd van december 1966, toen Ajax grootmacht Liverpool met 5-1 vernederde, was hij erbij. Zoals zijn naam ook op de spelerslijst terug te vinden is bij vier landskampioenschappen voor de Amsterdamse club (1960, 1966, 1967 en 1969) en bij de eerste Nederlandse Europa Cup I-finale ooit (1969). Bennie Muller is dan ook niets minder dan een clubicoon, al voelde de op 85-jarige leeftijd overleden middenvelder dat lang niet altijd zo.