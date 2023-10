Ben je hoogsensitief of werk je met een hoogsensitieve collega?

Met deze 10 tips werk je beter samen

Hoogsensitieve mensen zijn waardevol in ieder team. Word je dus bewust van hun bijdrage, adviseert psycholoog Gerda Bos. Tien praktische tips voor beide partijen.

Door Gerda Bos

“Gevoelige mensen moeten gekoesterd worden. Ik vind de ongevoeligheid van de wereld problematischer.” Dat zei een deelnemer van de training ‘Zelfverzekerd omgaan met (hoog)sensitiviteit’. Het is een uitspraak van psychiater Dirk de Wachter.

Ik hoef jullie niet te vertellen wie in deze wereld ongevoelig handelen. Dat laten de nieuwsberichten ons dagelijks zien. Maar misschien is het goed om ons méér bewust te worden van de waarde van gevoeligheid. Want een op de vijf mensen is hooggevoelig.

Kwaliteiten en nadelen van hoogsensitiviteit

Hoogsensitief zijn, kent vele talenten die onvoldoende met trots uitgedragen worden door (hoog)sensitieve mensen. Een kleine greep uit hun toegevoegde waarde: ze nemen nauwkeurig waar, verwerken indrukken op een diep…