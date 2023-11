Bellingham wint prestigieuze award na droomstart in Madrid – Voetbal International

Jude Bellingham is de winnaar van de Golden Boy Award. De twintigjarige middenvelder van Real Madrid krijgt de prijs op 4 december in Turijn uitgereikt.

Voor de jonge Engelsman is de prijs een bekroning van een bijzonder jaar. Met zijn zo sterke prestaties bij Borussia Dortmund en de nationale ploeg verdiende Bellingham een transfer naar Real Madrid. De Koninklijke betaalde meer dan honderd miljoen euro voor het toptalent, dat de verwachting tot nu toe meer dan waar heeft gemaakt. Als aanvallende middenvelder scoorde Bellingham in La Liga al tien keer, waaronder twee keer in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Barcelona.