Bella-Kotchap ontbreekt bij PSV vanwege getrokken kies – Voetbal International

De selectie van PSV is zo goed als fit voor het duel met Almere City van aankomend weekend. Eén speler ontbreekt: Armel Bella-Kotchap. Hij heeft zijn kies getrokken.

Bella-Kotchap kan door klachten niet aan de wedstrijd tegen Almere City meedoen. ‘De spelers zullen het duel met Arsenal als het goed is nu nog voelen, dus er is een korte aanloop naar de volgende wedstrijd. Eén speler kan niet spelen, dat heeft te maken met kiespijn. Hij zal er morgen niet bij zijn’, doelt Bosz op de persconferentie op Bella-Kotchap.

Bosz vindt dat PSV van Almere City moet winnen en hoopt dat zijn ploeg zich revancheert voor de Champions League-afstraffing tegen Arsenal. ‘Almere City is niet goed aan het seizoen begonnen en heeft een systeemwijziging toegepast door met vijf man achterop te spelen. Ik vind dat wij verplicht zijn om deze wedstrijd te winnen, maar dat had ik ook gezegd als we tegen een andere tegenstander hadden gespeeld. Dit zijn gewoon andere krachtsverhoudingen.’