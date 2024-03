Belgische bond maakt contractverlenging, selectie en Kuifje-shirt bekend – Voetbal International

Domenico Tedesco, de bondscoach van België, heeft zijn contract verlengd tot medio 2026. De Duitser had oorspronkelijk getekend tot en met het EK in zijn thuisland deze zomer, maar daar zijn nu dus twee jaar bijgekomen.

Die mededeling werd, een beetje tussen neus en lippen door, geopenbaard op een persconferentie die was belegd om de selectie van de Rode Duivels toe te lichten. ‘De onderhandelingen zijn vlot verlopen. Daar wil ik iedereen binnen de bond voor bedanken. Dit is een mooie blijk van vertrouwen’, sprak Tedesco. Daarmee was dat thema meteen afgekaart.