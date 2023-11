België wil Europese blockchain-infrastructuurproject opnieuw opstarten

De Belgische regering heeft aangekondigd plannen te hebben om de ontwikkeling van een Europese blockchain-infrastructuur te versnellen tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat in het begin van 2024 van start gaat.

Ontwikkeling van openbare blockchain

Eén van de vier prioriteiten van het aanstaande Belgische voorzitterschap is de ontwikkeling van een openbare blockchain voor de pan-Europese infrastructuur, zo meldde Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering van het land, aan Science|Business op 21 november. De overige drie initiatieven zullen gericht zijn op kunstmatige intelligentie (AI), online anonimiteit en digitale economievaardigheden.

Michel stelt voor om het European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)-project, dat in 2018 door de Europese Commissie is opgezet in samenwerking met het European Blockchain Partnership (bestaande uit de 27 EU-lidstaten plus Noorwegen en Liechtenstein), opnieuw op te starten: