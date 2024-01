Beleggersbarometer is stabiel – CashCow.nl

Deze maand blijft de Beleggersbarometer stabiel ten opzichte van december met een gelijke score van 121. In januari zijn beleggers minder negatief over zowel de algemene economische situatie in Nederland als de eigen financiële situatie in de afgelopen drie maanden. Over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille in de afgelopen twaalf maanden is men positiever dan in december. Als belangrijkste les uit 2023 noemen beleggers dat kalm blijven het beste is als de beurs beweegt.

De verwachtingen van beleggers voor de komende drie maanden met betrekking tot de economische situatie in Nederland, de eigen financiële situatie én de AEX, zijn gelijk aan vorige maand. De verwachtingen van de waarde van de beleggingsportefeuille in de komende 3 maanden zijn echter negatiever. Beleggers verwachten dat de AEX in april op 781 zal staan. Dit is nagenoeg gelijk aan wat men vorige maand voorspelde voor de maand maart (783). De voorspelling die beleggers in oktober deden voor deze maand (724)…