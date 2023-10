Beleggers zijn te voorzichtig – CashCow.nl

Risicomijdende beleggers houden momenteel te veel cash aan. Dat komt door de inflatie en het strakke monetair beleid, zegt Saira Malik, CIO van vermogensbeheerder Nuveen, in haar vooruitzichten voor het laatste kwartaal van dit jaar.

Het beleid van centrale banken om de inflatie te beteugelen houdt beleggers echt bezig, zegt Malik. “Er is echter een belangrijke factor veranderd: de economische cyclus is in de slotfase beland en dat betekent dat beleggers nu een eindspurt moeten trekken in plaats van aan de zijlijn te blijven staan.”

Volgens Malik is het is nog te vroeg om de precieze aard en timing van het einde van de cyclus in te kunnen schatten. In aanloop naar het besluit van de Fed om de rente in september stabiel te houden, weken de vooruitzichten van Nuveen op twee belangrijke punten af van de consensus. “Wij denken dat de inflatie en de rente langer hoger blijven en voorzien geen renteverlagingen in de VS aan het begin van 2024. Voorlopig blijft die visie in lijn met de…