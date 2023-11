Beleggers wachten op Fed-besluit en verwerken cijfers Shell en ING

Leestijd: 2 minuten

De financiële markten zullen in de komende dagen vooral aandacht besteden aan het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, terwijl beleggers zich ook voorbereiden op een drukke beursweek met de bekendmaking van bedrijfsresultaten van grote spelers zoals Shell, ING en Apple.

Rentebesluit Federal Reserve

Op woensdag zal de Federal Reserve een nieuw besluit nemen over de rente in de Verenigde Staten. Beleggers hopen op een rentepauze, vergelijkbaar met de pauzes die in juni en september werden ingelast. Dit volgt op het recente besluit van de Europese Centrale Bank om de rente ongewijzigd te laten, een beweging die als een opluchting kwam voor beleggers die bezorgd zijn over de mogelijk negatieve impact van een renteverhoging op de beurskoersen.

Bedrijfsresultaten: