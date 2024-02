Beleggers vrezen prijsdump op Ripple (XRP), investeringen roteren naar aanhoudende rebel Satoshi-voorverkoop verwacht DEX-lanceringsnieuws

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

Beleggers vrezen een prijsdump voor XRP, terwijl experts optimistisch zijn en een groei van 58% voor de munt voorspellen.

Beleggers hebben geld verplaatst naar Rebel Satoshi (RBLZ) nu de voorverkoop bijna ten einde is.

$RBLZ zal naar verwachting bij de officiële lancering een rendement van 150% opleveren voor vroege investeerders.

Beleggers hebben geld weggetrokken van XRP te midden van de juridische strijd met de SEC. Ondertussen is Rebel Satoshi (RBLZ) een investeringshotspot geworden vanwege de groeiende opwinding rond de aanstaande DEX-lancering.

Laten we dieper ingaan op de prestaties van deze top-altcoins in 2023 om de beste crypto te vinden om in te investeren!

