Beleggers positiever – CashCow.nl

De ING BeleggersBarometer is in augustus gestegen van 113 naar een score van 119, de hoogste van dit jaar. Het vorige ‘record’ stond op 116 in februari. De stijging komt voornamelijk door een positievere kijk van beleggers op de algemene economische situatie in de afgelopen drie maanden.

Ook heeft een groter deel van de beleggers (61%) deze maand een waardegroei van de eigen beleggingsportefeuille geconstateerd. In juli was dit 51%. De driemaandelijkse voorspelling van de AEX-index die beleggers in mei deden voor deze maand (746) was lager dan de daadwerkelijke AEX-stand. Tijdens de onderzoeksperiode stond de AEX tussen de 765 en 786.

Beleggers zijn ook positiever over de toekomst. De groep beleggers die een verslechtering van de algemene economische situatie verwacht in de komende drie maanden is significant gedaald van 33% in juli naar 26% in augustus. De beleggers verwachten bovendien dat de AEX in november op 781 zal staan. Dit is hoger dan wat men vorige maand voorspelde…