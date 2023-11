Beleggers negeren verkiezingen Nederland en kijken naar 2024

Na het vertrek van Unilever, Shell en DSM uit Nederland zou je verwachten dat economie en vestigingsklimaat deze keer belangrijke verkiezingsthema’s zijn, maar dat zijn het niet. Mogelijk mede daarom krijgen de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen deze week nauwelijks aandacht op de financiële markten. Beleggers kijken wél naar 2024, dat een uiterst belangrijk verkiezingsjaar wordt – met mogelijk grote gevolgen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Het jaar 2024 is een groot politiek jaar waarin 20% van alle landen naar de stembus gaat (zie tabel). Dat komt overeen met 40% van de wereldeconomie. Misschien wel de twee belangrijkste verkiezingen zitten aan het begin en het eind: Taiwan in januari en de Verenigde Staten in november. Daar tussenin zitten prominente BRICS-landen als Rusland, India en Zuid-Afrika. Met grote tegenzin hebben beleggers zich aangepast aan een ‘nieuw normaal’ met grote onzekerheden op het vlak van geopolitiek en economische…