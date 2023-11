Beleggers kunnen zich nog een keer omdraaien in bed

Het cijferseizoen loopt langzaam alweer op zijn einde, al is er een handjevol Amerikaanse bedrijven, waaronder Best Buy, HP en Nvidia, die deze week met hun resultaten naar buiten komen, en in eigen land krijgen we HAL Holding nog.

Hier en daar wordt de term eindejaarsrally alweer van stal gehaald: dat is rijkelijk vroeg en niet geheel in overeenstemming met de geboekte terreinwinst sinds eind oktober, maar feit blijft dat de financiële markten sindsdien wat beter geluimd zijn.

Wegebbende renteangst, een einde aan de winstrecessie in de VS (zie hier meer), het inflatiespook dat langzaam naar de achtergrond verdwijnt, kapitaal dat zijn weg weer weet te vinden naar de aandelenmarkt: we kunnen wel wat redenen verzinnen voor het zichtbare koersherstel, maar vooral de mid- en smallcaps hebben nog wel wat goed te maken.

Dat geldt overigens niet alleen voor de Nederlandse AMX, ook in de VS blijven smallcaps flink achter bij de bredere markt:

Wall Street liet afgelopen vrijdag…