Beleggers hebben meer vertrouwen – CashCow.nl

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen maand flink opgeveerd. Dat blijkt uitde maandelijkse beleggerspeiling van Saxo onder enkele honderden zelf beleggende klanten.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten steeg gedurende de maand oktober van 0,5 naar 1,6 op een schaal van -15 tot 15. De maand daarvoor lag dit op 2,1. Beleggers zijn de afgelopen maand dus positiever geworden. Het sentiment rond de AEX is eveneens verbeterd. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,8% in de komende maand. Dat was de afgelopen maand nog 0,4%. De vooruitzichten voor de S&P 500 zijn eveneens positiever geworden: van 0,5% naar 1,9%.

”Dat het beleggersvertrouwen dusdanig opveert in een zo wankele geopolitieke omgeving wordt vooral verklaard worden door de rente. De verwachting van de markt is dat de rente vanaf dit punt zal dalen. En dat is positief voor aandelen. Daarnaast waren de gepresenteerde kwartaalcijfers overall iets beter dan verwacht”, aldus beleggerstrainer…