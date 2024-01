Beleggers hebben er weer zin in

Na twee coronajaren en twee jaar oorlog in Europa zou ik u in deze eerste week van 2024 graag melden dat ik optimistisch aan het nieuwe jaar ben begonnen. Helaas, vrijwel alle beschouwingen over dit jaar die de afgelopen weken over ons zijn uitgestort, zijn negatief. Van de oorlogen in Oekraïne tot Gaza en van de ongewisse Nederlandse kabinetsformatie tot de mogelijke tweede termijn van Donald Trump, er is weinig wat momenteel vrolijk stemt.

Lichtpunten

Toch zijn er twee lichtpunten: de eerste is dat voorspellen altijd lastig blijkt: slechts weinigen zagen de verkiezingszeges van Trump in 2016 en Wilders in 2023 aankomen, en wie voorzag nu vier jaar geleden dat het coronavirus in China razendsnel zou uitgroeien toch een…