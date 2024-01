Beleggers blijven enorm optimistisch | IEX.nl

Hoe optimistisch of pessimistisch zijn particuliere beleggers over de beurs? Dat meten we iedere maand met de Sentimentsindicator, een optelsom van alle vragen uit de IEX Sentimentspeiling. Een indexstand van 50 duidt op een neutraal sentiment. Boven de 50 is optimistisch en alles onder 50 duidt op pessimisme.

Deze maand bereikt de Sentimentsindicator een hoogte van 55,6, wat aangeeft dat de beleggers zeer positief gestemd zijn over de beurs. Dit is iets lager dan bij de vorige peiling (toen 56,1 werd gemeten), maar nog steeds ruim boven het neutrale niveau.

In totaal namen er maar liefst 1.721 beleggers deel aan onze enquête. Bekijk hier de volledige uitslag.