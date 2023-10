Beleggers bewuster van risico’s klimaatfondsen

Sommige investeringen zullen bij de transitie naar een CO2-arme economie worden benadeeld vanwege onder meer veranderingen in regelgeving, technologie en consumentengedrag. Als de inspanningen niet versnellen omdat de temperaturen blijven stijgen en extreme weersomstandigheden zoals overstromingen of orkanen vaker voorkomen, zullen beleggingen in de transitie met grotere risico’s te maken krijgen.

Tegelijkertijd proberen steeds meer beleggers kansen te benutten en te investeren in bedrijven die innovatieve oplossingen ontwikkelen om de klimaatverandering te verzachten of zich eraan aan te passen, zoals schone energie, elektrische voertuigen, CO2-afvang en -opslag en waterkeringen. Om de wereld op het goede spoor te krijgen om nul uitstoot te bereiken in 2050, moeten de investeringen in de transitie naar schone energie versnellen van $1,1 biljoen vorig jaar naar ongeveer $4 biljoen per jaar in 2030, aldus het Internationaal Energieagentschap.

Het keuzemenu voor klimaatgerichte…

