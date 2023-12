Beleggen met of in Artificial Intelligence

Wereldwijd zijn beleggers in de ban van Artificial Intelligence (AI). De technologie staat nog in zijn kinderschoenen, maar de impact van kunstmatige intelligentie (KI) is nu al aanzienlijk. Navigatiesystemen en weersvoorspellingen worden steeds beter, ook krijgen vertalingen en zoekopdrachten dankzij AI almaar een hogere betrouwbaarheid. Kortom, AI biedt uitkomst bij problemen waar normaal gesproken veel menselijke intelligentie nodig is.

Deep Blue

Bij het grote publiek is AI vooral bekend van Deep Blue, de schaakcomputer van IBM. In 1996 speelde de Russische grootmeester Garry Kasparov zijn eerste partij tegen Deep Blue. De…