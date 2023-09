Beleggen in vastgoed: ‘Wij berekenen de werkelijke waarde van elk pand’

Egbert Nijmeijer, fondsmanager van het Kempen Global Property Fund pluist de vastgoedportefeuilles van beursgenoteerde vastgoedbedrijven tot in detail uit. Het team bepaalt zo een eigen waardering voor de vele duizenden panden in de portefeuilles. De taxaties van de gebouwen in de vastgoedfondsen zijn daarmee minder relevant.

Wie is Egbert Nijmeijer Egbert Nijmeijer werkt sinds 2011 bij Van Lanschot Kempen Investment Management. Hij is als co-hoofd Real Assets verantwoordelijk voor de beursgenoteerde en private vastgoedbeleggingen, zoals het Kempen Global Property Fund.

De vastgoedmarkt is de laatste jaren meer divers geworden. Waar beleggen jullie in?

‘Naast kantoren, winkels,…