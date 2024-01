Beleggen in tovenaars met ingrediënten en recepturen

Voorbeelden van voedingsproducten waar ingrediënten van DSM Firmenich in verwerkt zijn. Foto: DSM Firmenich

De vraag zou in tv-spelprogramma De Slimste Mens voor lichte paniek bij de deelnemers zorgen: wat maken Givaudan, CHR Hansen, Novozymes en Symrise? Zeker weten dat de meeste deelnemers geen idee zouden hebben welk antwoord te geven. Sterker nog, een meerderheid van de particuliere beleggers in Nederland zou het waarschijnlijk ook niet weten. Toch zijn dit de namen van vier grote beursgenoteerde bedrijven, die producten maken waarmee elke Westerse burger elke dag een aantal keren in aanraking komt.

Tegelijkertijd is het niet zo vreemd dat zo weinig mensen de namen van bedrijven als CHR Hansen en Novozymes kennen. Die zijn namelijk actief in een superinnovatieve, maar vrijwel onzichtbare tak van sport: de wereld van ingrediëntoplossingen en hoogtechnologische recepturen – bijvoorbeeld op basis van enzymen en bacteriën.

Die worden toegevoegd aan talloze…

Lees verder bij www.morningstar.nl