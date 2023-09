Beleggen in recyclage van batterijen. 5 KANSEN

De vooruitzichten voor de markt van de batterijrecyclage zijn positief. Met de toenemende elektrificatie van de automobielsector zal de vraag naar recyclagecapaciteit in de toekomst waarschijnlijk toenemen. De Visie van Adrian Daniel, Portfolio Manager bij Mainfirst.

De schaarste van bepaalde grondstoffen die in batterijcellen zitten, zoals kobalt, nikkel of grafiet, zal waarschijnlijk ook de interesse voor batterijrecyclage doen toenemen naarmate de markt groeit. Momenteel vormen de lage volumes batterijen uit de waardeketen van elektrische auto’s nog een probleem voor de economische exploitatie van recyclage-installaties. Gezien de huidige ervaring met de levensduur van batterijcellen, zal de recyclagesector waarschijnlijk nog een paar jaar nodig hebben om wereldwijd installaties met grote volumes te kunnen inzetten, ondanks de snel groeiende verkoop van e-voertuigen. Het is niet zonder reden dat bedrijven zoals Aurubis de markt in eerste instantie alleen betreden met zogenaamde…